En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Skygard Arena | RESEÑA: estrategia táctica en un mundo de héroes y clanes

Skygard Arena | RESEÑA: estrategia táctica en un mundo de héroes y clanes

Un juego táctico que combina el combate por turnos con el espíritu competitivo del multijugador. ¿Logra Skygard Arena brillar en su propio terreno?

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Skygard Arena | RESEÑA
Skygard Arena | RESEÑA
Cortesía: Gemelli Games

Publicidad

Publicidad

Publicidad