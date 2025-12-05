Roblox Creator Showdown debuta en Los Ángeles con una competencia que celebra a sus creadores

Roblox abrirá un nuevo capítulo en su relación con la comunidad con la primera edición del Roblox Creator Showdown en Los Ángeles, un evento competitivo diseñado para reconocer el papel de los creadores en la expansión global de la plataforma. Esta versión inaugural reunirá a ocho de las figuras más influyentes del ecosistema en una transmisión en vivo de tres horas, en la que equipos formados por duplas con historial compartido competirán por una bolsa de premios de USD $50,000.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La cita será el 4 de diciembre de 2025, entre las 2 y 5 PM PT, y será transmitida a través de YouTube, TikTok, Twitch y dentro de Roblox, en The Block, lo que permitirá que la audiencia global se conecte sin importar la plataforma que prefiera.

Un formato diseñado para la comunidad y sus dinámicas

El Creator Showdown no solo marca un paso hacia competiciones más formales dentro de Roblox, sino que también introduce un enfoque centrado en la interacción con los espectadores. Antes y durante la transmisión, los fans tendrán la posibilidad de votar qué juegos entran en la rotación, una decisión que influirá directamente en el desarrollo de la competencia. Esta participación busca resaltar la esencia colaborativa que caracteriza a la plataforma.



Los cuatro equipos estarán conformados por parejas con conexiones previas, un detalle que apunta a fortalecer la química entre los participantes y a generar dinámicas naturales frente a la audiencia. Los creadores seleccionados para esta primera edición son: Katrina Buno, Caylus, Foltyn, MeEnyu, Cakemiix, IBella, Nico y Steak, todos con presencia consolidada dentro de las comunidades de Roblox y redes sociales.



Presentadores con trayectoria en esports y creación de contenido

La conducción del evento estará a cargo de la ex host de The Hunt y comentarista de esports Mimi Wermcrantz, acompañada del creador australiano Bundun, quien aportará experiencia como jugador activo dentro de Roblox. Ambos guiarán a la audiencia en tiempo real, ofreciendo comentarios centrados tanto en la jugabilidad como en las habilidades particulares de los creadores.

Publicidad

Una competencia diversa en géneros y desafíos

El Showdown estará compuesto por cinco rondas, cada una inspirada en géneros populares de Roblox. El objetivo será acumular puntos tanto a nivel individual como de equipo, lo que abre puertas a estrategias variadas según el estilo de cada jugador.

Te puede interesar: Roblox amplía su universo: llega a Samsung Galaxy Store y a los dispositivos Xbox Ally

Publicidad

Entre los juegos seleccionados se encuentran propuestas que exigen habilidades muy distintas:

Rivals, un shooter en arena de ritmo acelerado, donde la precisión y las decisiones instantáneas influyen directamente en el marcador.

Tower of Hell, un clásico recorrido de obstáculos sin puntos de control, reconocido por su exigencia en concentración y coordinación.

Blue Lock: Rivals, un encuentro de fútbol 5v5 inspirado en la popular franquicia, donde el trabajo en equipo será decisivo.

Ink Game, un desafío de supervivencia que combina tensión, alianzas temporales y decisiones estratégicas a medida que la presión aumenta.

Esta selección busca equilibrar destrezas mecánicas, creatividad y adaptación, tres elementos que caracterizan la experiencia de juego en Roblox.

Un premio que reconoce el impacto de los creadores

Al finalizar las rondas, los equipos serán reconocidos con recompensas que reflejan su desempeño:

1.º lugar: USD $25,000

2.º lugar: USD $12,500

3.º lugar: USD $7,500

4.º lugar: USD $5,000

Más allá de los montos, el Showdown representa un paso importante para la escena competitiva de Roblox. La decisión de centrar este primer evento en los creadores subraya cómo su trabajo ha impulsado la plataforma hacia audiencias masivas. Con más de 150 millones de usuarios activos, el Creator Showdown busca consolidarse como un formato recurrente que celebre tanto la creatividad como la competencia.

Publicidad

Con su debut en Los Ángeles y un enfoque en la participación comunitaria, Roblox parece listo para explorar una nueva etapa donde los esports, el entretenimiento y la creación de contenido convergen de manera natural.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.