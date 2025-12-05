En vivo
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Queer & Chill: el videojuego argentino que reafirma su lugar en la escena queer internacional

Queer & Chill: el videojuego argentino que reafirma su lugar en la escena queer internacional

Seleccionado para MIX.GAMES del Festival Mix Brasil, el proyecto cordobés continúa ampliando su presencia global y consolidando su identidad dentro de los videojuegos inclusivos.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 5 de dic, 2025
Queer & Chill
Cortesía: Team Spicy Bubble

