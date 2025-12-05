Queer & Chill: el videojuego argentino que reafirma su lugar en la escena queer internacional

La presencia de los videojuegos independientes en eventos internacionales sigue creciendo, y entre ellos, Queer & Chill se destaca como una propuesta que combina accesibilidad, diseño ingenioso y una mirada consciente sobre la diversidad. El título, desarrollado por Team Spicy Bubble —un equipo surgido del estudio cordobés Sureksu— fue elegido para participar en MIX.GAMES, la sección dedicada a videojuegos dentro del Festival Mix Brasil, uno de los espacios culturales más influyentes centrados en temáticas LGBTQIA+.

La selección no es menor. El Festival Mix Brasil es reconocido globalmente por su alcance y por reunir producciones de cine, teatro, música, literatura y videojuegos bajo un enfoque firme en la inclusión. Allí, Queer & Chill compartió espacio con una curaduría de juegos queer destacados, entre ellos Monster Prom 3: Monster Roadtrip y Sibel’s Journey. La exhibición tuvo lugar el 18 y 19 de noviembre, permitiendo al público explorar títulos que aportan nuevas miradas y representan identidades históricamente marginadas dentro de la industria.

Este nuevo hito se suma a un recorrido que inició años atrás. En 2022, el juego ya había llamado la atención del BIG Festival —hoy gamescom latam BIG Festival— al ser nominado a Mejor Juego de Diversidad. Compartió esa categoría con producciones reconocidas como Unpacking, lo que posicionó al proyecto dentro de un grupo selecto de obras interesadas en expandir los límites temáticos y narrativos del medio. Aquella nominación, que marcó un punto de inflexión para el equipo, fortaleció su proyección y confirmó la relevancia de la propuesta en discusiones sobre representación.



Team Spicy Bubble surgió dentro de Sureksu como un espacio creativo alternativo para abordar proyectos experimentales, enfocados en diversidad y en mecánicas menos convencionales. Con diez años de trayectoria en la industria, Sureksu abrió esta vía paralela para fomentar visiones nuevas que dialogan con comunidades específicas y temas poco explorados. Queer & Chill es el ejemplo más visible de ese enfoque: un título que combina sencillez mecánica, claridad conceptual y un compromiso explícito con la representación queer.



En términos de diseño, el juego propone más de 80 niveles donde las identidades LGBTQIA+ no funcionan como accesorios narrativos, sino como parte integral de la experiencia. La dinámica se basa en reconocer banderas del orgullo, colores asociados a distintas identidades y conceptos clave de la comunidad. Cada nivel presenta un tablero que cambia de forma y exige desplazar personajes por casilleros hasta conectarlos con alguien compatible. El objetivo es que nadie quede solo: todas las personas deben formar una pareja —o múltiples vínculos simultáneos— salvo en casos especiales que requieren soluciones estratégicas distintas.

Además, el juego incorpora referencias a subculturas como el BDSM, la comunidad furry y otras expresiones identitarias que amplían el espectro queer representado. Estos elementos funcionan como guiños respetuosos que celebran la pluralidad dentro de la comunidad, sin caer en estereotipos o caricaturas.

Uno de los aspectos más destacables del proyecto es su accesibilidad. El juego está disponible en Steam por menos de 2 dólares, lo que facilita el acceso a un público amplio, incluyendo jugadores que buscan apoyar producciones independientes con enfoque inclusivo.

A lo largo de su trayectoria, Queer & Chill ha acumulado selecciones y reconocimientos que dan cuenta de su impacto creciente. Entre ellos se encuentran su nominación en la EVA 2022 como Mejor Idea Original, el premio a Mejor Logro Técnico en el Queer Games Festival de Melbourne, su selección en el Gayming Live Indie Festival de Nueva York, y su presencia en EconAr, la feria argentina de innovación. También fue destacado en Pride at Play, una exposición internacional en Oceanía y Asia Pacífico, donde incluso fue incluido en el catálogo editorial del evento.

Su participación en MIX.GAMES reafirma esa línea ascendente y confirma que las producciones latinoamericanas continúan ganando terreno en espacios globales. Más allá de su escala, Queer & Chill demuestra que el diseño independiente puede convertirse en una plataforma poderosa para visibilizar identidades, abrir conversaciones y ampliar los límites de lo que los videojuegos pueden representar.

Hoy, el proyecto cordobés se posiciona como un referente dentro de los títulos que exploran diversidad desde una mirada honesta, lúdica y accesible, consolidando su lugar en el mapa internacional de juegos queer.

