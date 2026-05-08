STRANGER THAN HEAVEN revela su ambiciosa historia y un inesperado elenco global

Las historias de RGG Studio siempre han tenido una manera particular de mezclar violencia, drama humano y personajes marcados por el destino. Pero esta vez, el estudio japonés parece estar apuntando mucho más arriba. Durante los últimos meses, el misterio alrededor de STRANGER THAN HEAVEN había generado todo tipo de teorías entre los jugadores, especialmente por el silencio que rodeaba su trama y la curiosa estética de distintas épocas que aparecían en sus adelantos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ahora, después de una transmisión especial organizada junto a Xbox, finalmente comenzaron a aparecer las piezas que explican qué clase de experiencia está construyendo el equipo detrás de franquicias tan reconocidas como Like a Dragon. Y la apuesta no es precisamente pequeña.

Desde sus primeros minutos, el proyecto deja claro que no se trata solamente de otro juego de acción criminal. Aquí la historia gira alrededor de personas desplazadas, individuos que buscan sobrevivir en medio de sociedades hostiles y épocas marcadas por cambios extremos. Todo esto atravesando varias décadas del siglo XX en Japón.



La narrativa sigue a Makoto Daito, un joven de ascendencia japonesa y estadounidense que, tras perder a sus padres en 1915, abandona San Francisco escondido en un barco rumbo a Japón. Lo que inicialmente parece un viaje desesperado para encontrar un hogar termina convirtiéndose en una travesía que transformará por completo su vida.



Durante buena parte de la presentación, RGG Studio profundizó en la ambientación histórica y en el enorme salto temporal que tendrá el juego. La aventura recorrerá cinco ciudades inspiradas en lugares reales de Japón, cada una ubicada en un momento histórico distinto: Kokura en 1915, Kure en 1929, Osaka en 1943, Atami en 1951 y finalmente Shinjuku en 1965.

Publicidad

Cada escenario refleja cambios sociales, económicos y culturales muy diferentes. Desde ciudades industriales cubiertas de humo hasta distritos de entretenimiento afectados por la guerra o el auge turístico del Japón de posguerra. Esa evolución constante parece ser una de las bases principales del juego.

Pero la gran revelación llegó después de la mitad de la transmisión, cuando SEGA y Xbox finalmente mostraron el verdadero alcance de STRANGER THAN HEAVEN. El nuevo título de RGG Studio no solo será un juego de acción y aventura: también incorporará una fuerte mecánica relacionada con el espectáculo, la música y la producción artística.

Publicidad

Makoto descubrirá un talento oculto para la música y comenzará a construir espectáculos alrededor de Japón mientras asciende desde la pobreza hasta convertirse en una figura reconocida del entretenimiento. Para lograrlo, los jugadores tendrán que buscar músicos, cantantes y artistas en las calles, además de recolectar sonidos cotidianos del entorno para crear canciones originales.

El juego permitirá utilizar elementos tan extraños como el ruido de trenes, ronquidos, escobas, animales o incluso los sonidos de combate para producir música y montar presentaciones completas. Luego será posible organizar bandas, seleccionar repertorios y diseñar cada espectáculo.

Ese componente creativo parece convertirse en uno de los elementos más particulares del proyecto y marca una diferencia importante frente a otros trabajos previos del estudio.

La transmisión también confirmó un elenco internacional bastante inesperado. Entre los nombres más llamativos aparecen Snoop Dogg, Tori Kelly, Ado, Dean Fujioka, Yu Shirota y Moeka Hoshi, además de varios actores japoneses reconocidos.

Publicidad

Uno de los detalles más curiosos es la participación del fallecido actor Bunta Sugawara. Según explicó SEGA, el estudio recibió autorización formal de su familia y trabajó junto a Toei Company para recrear digitalmente su apariencia utilizando fotografías y material de archivo. La voz del personaje será interpretada por Takashi Ukaji.

A nivel musical, el juego también presentó oficialmente su tema principal, titulado STRANGER THAN HEAVEN, interpretado por Snoop Dogg, Satoshi Fujihara, Ado y Tori Kelly. La canción debutó durante la transmisión especial y funciona como parte central de la identidad del proyecto.

Publicidad

En cuanto al gameplay, RGG Studio mostró un sistema de combate mucho más físico y dinámico de lo habitual. Los jugadores podrán controlar de manera independiente ambos lados del cuerpo de Makoto durante las peleas, permitiendo bloquear, atacar y contraatacar con diferentes movimientos al mismo tiempo.

El combate incluirá armas como cuchillos, martillos y katanas, además de ataques cuerpo a cuerpo más violentos y cargados de impacto. El estudio asegura que el sistema evolucionará constantemente mientras avanza la historia a través de las distintas épocas.

STRANGER THAN HEAVEN llegará durante el invierno de este año para Xbox Game Pass, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Steam y PlayStation 5. Además, ya puede agregarse a listas de deseos en las diferentes plataformas digitales.

Con una mezcla de drama histórico, crimen, espectáculo musical y acción callejera, el nuevo proyecto de RGG Studio apunta a convertirse en una de las propuestas más extrañas —y ambiciosas— que ha presentado SEGA en los últimos años.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales