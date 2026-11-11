¡Stranger Things llega a Kinder Joy! Estas son las 11 sorpresas que podrás coleccionar

La cultura geek sigue demostrando que sus universos favoritos pueden trascender las pantallas y llegar a los objetos más cotidianos. Las series, los videojuegos y las películas han encontrado en los artículos coleccionables una manera de mantener conectadas a sus comunidades, incluso cuando no están disfrutando de sus historias favoritas.

Uno de los ejemplos más claros es Stranger Things. La producción de Netflix consiguió construir una comunidad alrededor de sus personajes, su particular ambientación inspirada en los años 80 y una historia donde la amistad, el misterio y los fenómenos sobrenaturales se mezclan constantemente.

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Eleven, Mike, Will, Lucas y hasta el temible Vecna se han convertido en figuras reconocibles para distintas generaciones. Por eso, no resulta extraño que su universo siga llegando a nuevos espacios, especialmente a través de colaboraciones con marcas que buscan conectar con los seguidores de la serie.



Esta vez, la propuesta tiene un ingrediente bastante familiar para quienes crecieron descubriendo pequeñas sorpresas dentro de un huevo de chocolate. Una experiencia que ahora busca despertar la nostalgia de los adultos y la curiosidad de los más jóvenes.

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Durante el lanzamiento realizado en Colombia, Volk Games conversó con Katherine Duarte, gerente de Marketing de la Región Andina, quien explicó que esta iniciativa representa una oportunidad para acercarse a un público diferente.

«Por primera vez queremos llegar a una audiencia diferente, a esos adolescentes y adultos que todavía tienen un niño en su interior», explicó Duarte al hablar sobre el propósito de esta colaboración.

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La ejecutiva también destacó la trayectoria de Kinder en el país y su intención de mantener esa conexión emocional con los consumidores. Según comentó, la marca lleva más de 60 años acompañando generaciones en el mundo y más de 35 años en Colombia, convirtiendo sus productos en parte de diferentes momentos de la infancia.

Pero ¿qué hace especial esta colaboración? La respuesta está en la combinación de nostalgia, entretenimiento y coleccionismo.

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Kinder Joy, en colaboración con Netflix, presentó en Colombia una colección exclusiva de 11 sorpresas inspiradas en Stranger Things. La propuesta incluye figuras tridimensionales de personajes icónicos de la serie, entre ellos Eleven, Mike y Vecna, que además de ser coleccionables tienen funciones prácticas.

Los seguidores podrán encontrar accesorios que funcionan como organizadores de cables, dijes para cremalleras y soportes para teléfonos. De esta manera, las sorpresas no se limitan a representar a los personajes, sino que también buscan acompañar a los consumidores en sus actividades cotidianas.

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Una colección que busca conectar generaciones

Durante nuestra conversación, Katherine Duarte explicó que la elección de Stranger Things responde precisamente a la capacidad de la serie para reunir públicos de diferentes edades.

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La colección está pensada para conectar con distintas generaciones, desde la Generación X hasta la Generación Z, pasando por los millennials y las comunidades de coleccionistas y seguidores de la cultura geek.

«Es una colección que viaja a través de diferentes generaciones. Conecta con coleccionistas y, sobre todo, con los fans de esta colección», señaló la gerente de Marketing.

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Esta apuesta también refleja cómo los productos relacionados con el entretenimiento han encontrado un espacio entre los llamados kidults, adultos que disfrutan de los juguetes, las figuras y los artículos relacionados con sus franquicias favoritas.

Y aunque la colaboración con Stranger Things es la protagonista de este lanzamiento, también surgió una pregunta sobre lo que podría venir después para Colombia, especialmente teniendo en cuenta que en otros mercados existen colecciones relacionadas con franquicias como One Piece.

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Duarte no quiso adelantar nombres ni detalles específicos, pero dejó abierta la posibilidad de nuevas propuestas para el país: «Se vienen nuevas colecciones para Colombia. No te puedo dar mucha información, pero es una colección que todos hemos visto que ha pasado a través de los años y que sé que nos va a encantar a todos».

El Mundo al Revés también llega a los puntos de venta

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El lanzamiento estará acompañado por una campaña de comunicación que contempla activaciones de marca, publicidad digital y exterior, colaboraciones con influenciadores y presencia en puntos de venta.

La intención es llevar esta experiencia a una audiencia amplia y permitir que tanto los seguidores de la serie como quienes disfrutan de los coleccionables puedan encontrar estas sorpresas.

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Con esta colaboración, Kinder Joy aprovecha el alcance de una de las franquicias más reconocidas de Netflix para conectar la nostalgia con nuevas experiencias. Y para los seguidores de Stranger Things, ahora existe otra manera de acercarse a Hawkins y sus personajes favoritos: una sorpresa a la vez.

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