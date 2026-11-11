"Cada vez hay menos niños y jóvenes": ministro de Hacienda sobre propuesta de recorte a la educación

Durante la Asamblea General de Anif, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habló del eventual recorte al sector de la educación, el ajuste fiscal y la Ley de Rescate Económico que presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, durante su intervención se refirió a un tema polémico: el recorte al financiamiento del sector educativo. Se trata de un tema que, reconoció Gómez, le ha traído "enfrentamientos muy duros con personas en el Congreso", pues le señalan que el gasto en educación por norma constitucional no puede descender. Pero él dice no estar de acuerdo.

"¿Y por qué no puede descender? Si cada vez hay menos niños y hay menos jóvenes, si se están cerrando cientos de colegios en Colombia, si las universidades están teniendo dificultades en llenar sus cupos, ¿por qué tenemos que gastar más? No, gastemos mejor, menos, pero habría que cambiar la Constitución para hacer eso, cosa que es naturalmente muy difícil", afirmó el ministro.

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Gómez se preguntó también: "¿Por qué todos los gastos son inflexibles al alza? ¿Por qué el Sena no puede ser más eficiente? ¿Por qué Bienestar Familiar siempre necesita más plata si hay menos niños? ¿Por qué no empezamos a hablar de la calidad del gasto?".



El ministro afirmó que "hay todos unos mecanismos para que el Estado tenga que rendir cuentas y si las cuentas no dan, pues hay que recortarle el presupuesto".



En esa línea, el ministro explicó que en la ley de ajuste fiscal "está previsto un mecanismo para que todos tengan que rendir cuentas de la eficiencia de su gasto". Y continuó con las preguntas: "¿Por qué siempre los presupuestos tienen que aumentar? ¿por qué nunca hay ganancias de productividad en el sector público? ¿Por qué nunca logramos hacer las cosas con menos gente, por qué nunca la tecnología nos permite reducir los costos? En el sector público todo es más, nunca es menos".

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Este año el Gobierno nacional podría hacer otro recorte adicional al presupuesto, aseguró el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Hasta ahora, el Gobierno ha recortado 13,8 billones en gasto y proyecta un déficit de 7.2% del PIB.

"La situación fiscal es supremamente grave y delicada (...) No hay opción al ajuste", apostilló Gómez, quien abogó por hacerlo de forma ordenada y por que no sea el mercado el que lo imponga.

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Gómez señaló que Colombia gasta al mes 11,9 billones de pesos más de lo que recauda, lo que atiza la inflación y fuerza al Banco de la República a mantener las tasas de interés elevadas, disuadiendo la inversión. "Nuestro modelo de crecimiento está topado por el gasto público" y eso "siempre es insostenible", agregó el ministro, y señaló que su plan prevé que el descenso del gasto del Estado suponga dos tercios del ajuste.

Con respecto a la Ley de Rescate Económico, sin entrar en su tramitación legislativa (que se prevé en este ejercicio), destacó la reducción del tamaño del Estado, la venta de activos públicos, el incremento de impuestos y el descenso de la inversión del Gobierno central.

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El Gobierno, que tomó posesión a principios de agosto, solicitó ayuda a finales de septiembre al FMI alegando que las cuentas públicas del país se encontraban en su momento "más crítico de su historia". No obstante, pese a varios encuentros entre representantes del Ejecutivo y del FMI, aún no se ha concretado el tipo de ayuda, su cuantía y las posibles contrapartidas.

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