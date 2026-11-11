Niño colombiano murió durante práctica de motocross en Estados Unidos: familia repatriará su cuerpo

Una familia colombiana atraviesa un difícil momento tras la muerte de Ryan Addiel Mantilla Angarita, un niño de apenas 7 años que falleció en un accidente mientras practicaba motociclismo en Estados Unidos. El menor se encontraba entrenando en una pista de motocross en Denver, Colorado, cuando fue impactado por otra motocicleta. De acuerdo con el relato de sus allegados, el accidente ocurrió mientras Ryan participaba en una jornada de entrenamiento, actividad que realizaba con frecuencia, casi todas las semanas.



El niño se encontraba detenido en una zona de la pista cuando, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, otro piloto adulto perdió el control de su motocicleta y terminó cayéndole encima. El impacto dejó al menor inconsciente y generó preocupación entre las personas que se encontraban en el establecimiento. De inmediato fue trasladado a un centro médico, pero, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser remitido en helicóptero a un hospital especializado en atención pediátrica.

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Niño colombiano murió después de una cirugía de emergencia

Una vez llegó al centro hospitalario especializado, los médicos realizaron una intervención de neurocirugía de emergencia para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Ryan Addiel Mantilla Angarita falleció pocos minutos después de la operación. Hasta el momento, no se conocen con exactitud las circunstancias en las que el otro motociclista perdió el control del vehículo. El accidente es materia de investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

Los familiares de Ryan Addiel no solo tuvieron que lidiar con el dolor de la muerte del menor, sino que tuvieron que acudir a la solidaridad de la gente para reunir los suficientes fondos y repatriar el cuerpo del pequeño santandereano. “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los amigos, familiares, medios de comunicación, empresarios y a cada persona que, con su aporte, su oración o compartiendo nuestro mensaje, se unió a esta causa”, dijeron los padres y allegados en un comunicado.

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La familia agradeció la generosidad y solidaridad de los contribuyentes que aportaron al objetivo de llevar a Ryan Addiel a Colombia para que le den sepultura en su país natal. “En medio de este dolor tan grande, su apoyo ha sido un consuelo y una muestra de que no estamos solos. Por ello, estaremos eternamente agradecidos”.

María Paula Rodríguez Rozo

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