Summit, Onsen y Hacienda: así cambian el juego en Black Ops 7 Temporada 3

En Call of Duty, no todo depende del arma que llevas o de la precisión que tengas. Muchas veces, la diferencia entre ganar o perder está en entender el terreno antes que el rival. Hay mapas que premian la agresividad, otros que castigan el descuido, y algunos que simplemente obligan a replantear la estrategia desde el primer segundo.En cada nueva temporada, ese equilibrio cambia. Nuevas rutas, puntos de control y zonas de riesgo empiezan a marcar el ritmo de las partidas, haciendo que incluso los jugadores más experimentados tengan que reaprender lo básico: moverse, cubrirse y atacar en el momento justo.Y es precisamente ahí donde entran los mapas. No como simples escenarios, sino como piezas clave que redefinen cómo se juega.



Tres estilos, tres formas de jugar

No todos los mapas se sienten igual, y eso es algo que se vuelve evidente cuando el diseño apuesta por variedad real. Algunos favorecen el combate a larga distancia, otros obligan a encuentros cerrados, y también están los que mezclan ambas cosas, generando partidas impredecibles.

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En este caso, la clave está en la combinación. Espacios verticales, zonas estrechas y entornos abiertos conviven para ofrecer experiencias completamente diferentes dentro de un mismo paquete. Esto no solo cambia la forma de jugar, sino también la forma de pensar cada enfrentamiento.

El resultado: partidas más dinámicas, donde adaptarse deja de ser una ventaja y se vuelve una necesidad.



La gran novedad llega a mitad de temporada

La Temporada 3 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 introduce tres mapas clave al multijugador: Summit, Onsen y Hacienda. Cada uno con identidad propia, pero diseñados para complementar distintos estilos de juego dentro de una misma rotación.

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Por un lado, regresa un clásico; por otro, aparece un escenario completamente nuevo; y finalmente, se recupera un mapa conocido con ajustes que lo alinean a las mecánicas actuales del juego.

Summit: verticalidad y control absoluto

Summit vuelve como uno de los mapas más reconocibles para los jugadores veteranos. Ubicado en una instalación montañosa nevada, su diseño de tres carriles mantiene un balance claro entre combate cercano y enfrentamientos a distancia.

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La zona de Control sigue siendo el punto más disputado, no solo por su posición central, sino por las rutas que conecta. Desde ahí, es posible acceder rápidamente a la Torre utilizando la pasarela interna, lo que abre oportunidades para dominar desde altura.

Además, la Góndola se convierte en un punto clave para emboscadas, especialmente si se aprovechan accesos laterales como la rampa cercana al Puente. Todo esto, sumado a puntos de aparición bien distribuidos, permite controlar amenazas aéreas sin quedar expuesto fácilmente.

Onsen: caos en espacios reducidos

Onsen introduce un escenario completamente diferente. Ubicado en Yamanashi, Japón, este mapa apuesta por el combate cercano, con zonas cerradas y rutas alternativas que favorecen el juego táctico.

Uno de sus elementos más interesantes es el uso del vapor, que no solo ambienta el mapa, sino que se convierte en una herramienta estratégica. Ocultarse en estas zonas puede marcar la diferencia en enfrentamientos rápidos.

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También destaca el paso subterráneo bajo el War Room, ideal para flanqueos silenciosos. Mientras tanto, el balcón ofrece ventaja visual, pero a costa de exposición constante, lo que obliga a evaluar cada movimiento.

Hacienda: lujo convertido en campo de batalla

Hacienda regresa con una propuesta más amplia y abierta, pensada para jugadores que prefieren el control del mapa y la planificación.

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La Galería superior es uno de los puntos más importantes, ya que dominarla puede inclinar la partida. Equipar herramientas como una Minitorreta puede asegurar esta posición y dificultar el avance enemigo.

Por otro lado, el estanque del norte ofrece rutas alternativas para escapar o sorprender, agregando una capa adicional de movilidad. El mapa también incentiva el uso de configuraciones más versátiles, como el Comodín Especialista, para adaptarse a distintas situaciones.

Un multijugador que exige adaptarse

Con Summit, Onsen y Hacienda, la Temporada 3 Recargada no solo suma contenido, sino que redefine el ritmo de las partidas. Cada mapa obliga a cambiar la forma de jugar, entender nuevas rutas y aprovechar cada ventaja posible.

La clave ya no está solo en reaccionar rápido, sino en anticiparse. Leer el mapa, controlar zonas clave y ajustar la estrategia en tiempo real se vuelve fundamental.

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En un entorno donde cada rincón puede ser decisivo, dominar estos escenarios no es opcional. Es lo que separa a los jugadores que sobreviven de los que realmente controlan la partida.

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