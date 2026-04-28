Reportan explosión de vehículo en Vía Panamericana: investigan posible atentado

Las autoridades reportaron en la tarde de este martes la explosión de un vehículo en plena Vía Panamericana, en la carretera que conecta a Santander de Quilichao con Popayán. Las autoridades investigan si este hecho se trata de un nuevo ataque terrorista.

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