Reportan explosión de vehículo en Vía Panamericana: investigan posible atentado

Las autoridades reportaron en la tarde de este martes la explosión de un vehículo en plena Vía Panamericana, en la carretera que conecta a Santander de Quilichao con Popayán. Las autoridades investigan si este hecho se trata de un nuevo ataque terrorista.
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#LoÚltimo | En Cauca se reportó la explosión de un nuevo vehículo sobre la vía Panamericana. Esto se sabe.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 29, 2026
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