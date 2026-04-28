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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan explosión de vehículo en Vía Panamericana: investigan posible atentado

Reportan explosión de vehículo en Vía Panamericana: investigan posible atentado

Las autoridades se encuentran investigando si se trató de un atentado terroristas como los registrados en los últimos días en el país.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Reportan explosión de un vehículo en la Vía Panamericana, vía Santander de Quilichao - Popayán
Explosión en Vía Panamericana -
Noticias Caracol

Las autoridades reportaron en la tarde de este martes la explosión de un vehículo en plena Vía Panamericana, en la carretera que conecta a Santander de Quilichao con Popayán. Las autoridades investigan si este hecho se trata de un nuevo ataque terrorista.

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