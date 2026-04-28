gamescom latam 2026: fechas, juegos y todo lo que traerá el evento en São Paulo

La industria de los videojuegos en Latinoamérica sigue creciendo, y con ella también los espacios donde se conectan desarrolladores, jugadores y grandes marcas. En medio de ese panorama, uno de los eventos más importantes del sector en la región empieza a tomar forma con una propuesta que busca ir más allá de una simple feria.

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Cada año, este tipo de encuentros se convierten en una vitrina clave para entender hacia dónde se mueve la industria. No solo por los juegos que se muestran, sino por las conversaciones, tendencias y experiencias que terminan marcando el ritmo de los próximos meses.

Para 2026, todo apunta a una edición mucho más ambiciosa. Desde el aumento en participación internacional hasta nuevas formas de interacción con el público, el evento promete consolidarse como uno de los puntos de encuentro más importantes del gaming en este lado del mundo.



Más grande, más global y con una apuesta clara por la experiencia

El crecimiento no es solo una percepción. La participación de decenas de países, el aumento en el número de editoras y la presencia de instituciones del sector reflejan una expansión clara del evento en términos de alcance.



A esto se suma una programación robusta que combina entretenimiento, industria y comunidad. Desde espacios dedicados a desarrolladores hasta zonas pensadas para el público general, la idea es ofrecer algo para cada tipo de asistente.

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Además, el evento no se queda únicamente en los videojuegos como producto. También abre espacio a conversaciones sobre desarrollo, producción y el futuro de la industria, con sesiones que involucran a estudios, publishers y figuras clave del sector.

Y mientras todo eso se construye, hay un elemento que termina siendo el más esperado por quienes siguen de cerca este tipo de encuentros: los juegos.

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La noticia: gamescom latam 2026 ya tiene fecha, sede y una de sus ediciones más grandes

gamescom latam 2026 se celebrará oficialmente del 30 de abril al 3 de mayo en el Distrito Anhembi de São Paulo, con un día previo —el 29 de abril— reservado como Preview Day para prensa, creadores de contenido y asistentes con acceso especial.

Esta edición reunirá participantes de 59 países, con más de 210 editoras, 100 instituciones asociadas, 91 stands, 143 estaciones de juego y más de 60 lanzamientos confirmados que podrán probarse antes de su salida oficial.

Además, el evento contará con más de 300 horas de contenido en escenario, con la participación de más de 500 ponentes, incluyendo 120 invitados internacionales.

Juegos, anticipos y una oferta para todos los gustos

Uno de los puntos más fuertes de esta edición será la posibilidad de jugar títulos antes de su lanzamiento. Entre los confirmados aparecen nombres como Invincible VS, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Marvel Tokon: Fighting Souls y Phantom Blade Zero.

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A esto se suman experiencias con franquicias reconocidas como Dragon Quest y Life is Strange, además de una fuerte presencia de juegos independientes a través del BIG Festival y sus distintas categorías.

En paralelo, varias editoras independientes también llevarán sus proyectos, incluyendo títulos como Clair Obscur: Expedition 33, The Alters y MIO: Memories in Orbit, ampliando la oferta más allá de los grandes lanzamientos.

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Invitados, comunidad y conversaciones clave

El evento también tendrá un enfoque importante en la conexión entre creadores y público. Habrá encuentros con fans, paneles y charlas con figuras de la industria y creadores de contenido.

Entre los nombres destacados aparece Cellbit, quien participará en un panel dedicado a su trayectoria, además de sesiones de interacción con el público.

También habrá espacio para perfiles históricos y creativos como David Wise, Brendan Greene (creador de PUBG) y Mikael Kasurinen, quienes participarán en distintas actividades y conversaciones durante el evento.

Competencias, esports y experiencias interactivas

La agenda competitiva también será protagonista. Uno de los momentos más importantes será la final de la CONMEBOL eLibertadores 2026, disputada en EA Sports FC 26.

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Además, habrá torneos de juegos de pelea, nuevas iniciativas como el circuito Versus One y espacios abiertos para competencias impulsadas por la comunidad dentro de la “arena versus”.

Por otro lado, marcas como Riot Games llevarán experiencias con títulos como League of Legends, Teamfight Tactics y Wild Rift, combinando gameplay con actividades y dinámicas para los asistentes.

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Un nuevo concepto: cuatro zonas para explorar el evento

Una de las principales novedades de esta edición es la implementación de cuatro zonas temáticas, diseñadas para organizar la experiencia del evento según estilos de juego:

Zona Hero: fantasía, mitología y aventura

Zona Open: mundo abierto, sandbox y simulación

Zona Shadow: terror, misterio y suspenso

Zona Neo: ciencia ficción, distopía y cyberpunk

Esta división busca facilitar la exploración del evento y darle identidad propia a cada tipo de experiencia.

Más allá del entretenimiento: industria, negocios y accesibilidad

gamescom latam también mantiene su enfoque en el sector profesional con espacios dedicados al networking, mentorías y desarrollo de negocio. Habrá sesiones con empresas como Blizzard, Epic Games, Riot Games y Sony Interactive Entertainment, abordando temas clave de la industria.

En paralelo, el evento refuerza su apuesta por la accesibilidad, con iniciativas como audiodescripción, apoyo en lengua de señas, préstamo de sillas de ruedas y demostraciones de controles adaptados en colaboración con AbleGamers Brasil.

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Una edición que busca consolidar su lugar en la región

Con una propuesta más amplia, internacional y estructurada, gamescom latam 2026 apunta a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario gamer en Latinoamérica.

No solo por la cantidad de juegos o anuncios, sino por la forma en que conecta a toda la industria en un mismo espacio. Entre experiencias, competencias y encuentros, esta edición se perfila como un punto clave para entender qué viene para el gaming en la región y en el mundo.

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