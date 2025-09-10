VALORANT lanza “Last Shot”, himno oficial del VCT Champions 2025 con templuv y 347aidan

Riot Games anunció el lanzamiento de “Last Shot”, el himno oficial del VALORANT Champions Tour (VCT) 2025. La canción, interpretada por el dúo templuv junto al artista 347aidan, ya está disponible en plataformas de streaming y llega acompañada de un video musical que busca capturar la intensidad competitiva del torneo más importante del ecosistema de VALORANT.

El tema será presentado en vivo durante la ceremonia de apertura de la final, el próximo 5 de octubre en la Accor Arena de París, donde se reunirán los 16 mejores equipos del mundo para disputar el título de campeón.



Música y esports: una alianza que crece

Desde 2021, Riot Games ha apostado por integrar la música como un elemento central en la identidad de VALORANT Champions. “Last Shot” continúa esta tradición, sumándose a una lista de himnos que han acompañado las ediciones anteriores, como “Die For You” de Grabbitz, “Fire Again” de Ashnikko o “Ticking Away” de Grabbitz y bbno$.

Más que un acompañamiento, estas producciones musicales se han convertido en parte del ADN del torneo, ofreciendo un puente entre la cultura gamer y la escena artística global. El himno de este año refuerza esa intención al combinar un sonido enérgico con una narrativa que refleja la tensión y emoción de cada partida.



templuv: del juego al escenario

El dúo templuv, integrado por Julian Conner y Brodin Plett, aporta una visión cercana a la comunidad. Plett, además de músico, es parte de OfflineTV, colectivo reconocido dentro del mundo del gaming y la creación de contenido. Su experiencia como jugador de VALORANT influyó directamente en el desarrollo del tema, que busca transmitir la sensación de un “clutch” decisivo.



En palabras de los artistas, la oportunidad de crear el himno representa una forma de devolver a la comunidad parte de lo que el juego les ha inspirado: “Hemos jugado desde la beta y poder contribuir al universo competitivo es un sueño hecho realidad”, señaló el dúo.



Un mensaje de perseverancia

“Last Shot” no se limita a ser un tema promocional. Su letra y producción apuntan a reflejar la resiliencia y determinación que definen a los equipos en momentos clave del campeonato. El video musical acompaña esa idea, presentando escenas que evocan la adrenalina de las jugadas bajo presión y la importancia de cada decisión dentro del torneo.

Para Jonny Altepeter, supervisor musical de Riot Games, la colaboración logró capturar la esencia del evento: “Su sonido mezcla intensidad y emotividad de una manera que conecta tanto con jugadores como con fans”.



El camino a la final en París

El VCT Champions 2025 se disputará entre el 3 y el 5 de octubre en la capital francesa, consolidando su estatus como uno de los eventos de esports más relevantes a nivel mundial. Esta quinta edición reunirá a los 16 equipos más destacados del año, todos en busca del título y la posibilidad de marcar un nuevo capítulo en la historia de la competencia.

En 2024, el torneo ya había alcanzado cifras históricas, con cerca de 9 millones de espectadores simultáneos durante la victoria de EDward Gaming, un récord que reflejó el crecimiento sostenido de la escena. Con el retorno a Europa, se espera que el evento continúe expandiendo su alcance y consolidando su base global de seguidores.



Una tradición en construcción

Más allá de la competencia, el himno de VALORANT Champions se ha transformado en un elemento esperado por la comunidad cada temporada. Al reunir a músicos emergentes y reconocidos, Riot Games refuerza la conexión entre cultura popular, esports y creatividad artística.

“Last Shot” se inscribe en esa línea, representando tanto la emoción del juego como la oportunidad de los artistas de dejar huella en un escenario global. Con su debut en vivo programado para la final en París, el tema promete ser un momento clave dentro de la experiencia del campeonato y un recuerdo musical que acompañará a los fans en esta edición del torneo.

