VALORANT Champions 2026 llegará a Shanghái, epicentro del competitivo mundial

La escena competitiva de VALORANT ya tiene destino confirmado para su cita más importante de 2026: Shanghái. Riot Games anunció que la ciudad china acogerá el Champions 2026, consolidándose como uno de los epicentros más importantes del circuito profesional.

La decisión llega respaldada por la experiencia del Masters Shanghai 2024, celebrado en el Mercedes-Benz Arena, donde se registraron llenos totales, récords de audiencia y una atmósfera que convirtió a la ciudad en una auténtica fiesta del shooter táctico. Esa edición dejó claro que Shanghái no solo estaba preparada para recibir un torneo de alto nivel, sino que podía ofrecer un marco único para la final más esperada del calendario del VALORANT Champions Tour (VCT).



Un recorrido global

El anuncio de Shanghái forma parte de una estrategia que Riot Games viene desarrollando desde 2024: llevar el Champions a diferentes regiones clave, fortaleciendo la conexión con las comunidades locales.



2024 – Seúl, Corea: Primera parada de la gira internacional, con el torneo en el corazón del VCT Pacific y un reconocimiento a la influencia histórica de Corea en los esports.

Primera parada de la gira internacional, con el torneo en el corazón del VCT Pacific y un reconocimiento a la influencia histórica de Corea en los esports. 2025 – París, Francia: Este año, el Champions se disputará en el Accor Arena, rindiendo tributo a la tradición competitiva europea y a su afición apasionada.

Este año, el se disputará en el Accor Arena, rindiendo tributo a la tradición competitiva europea y a su afición apasionada. 2026 – Shanghái, China: Regreso al territorio del VCT CN, aprovechando el impulso del Masters 2024 y el crecimiento sostenido de su comunidad.

Regreso al territorio del VCT CN, aprovechando el impulso del Masters 2024 y el crecimiento sostenido de su comunidad. 2027 – Américas: El cierre de la gira se vivirá en el VCT Americas, con el primer Champions de una nueva era competitiva.

Con esta hoja de ruta, Riot refuerza su objetivo de globalizar la experiencia y de llevar la final mundial a audiencias que han demostrado un interés creciente por el título.



El valor simbólico de Shanghái

La elección de Shanghái para 2026 no es solo una cuestión logística o de público. La ciudad fue testigo en 2024 de un hito para el competitivo: la creación del VCT CN y el triunfo de un equipo local en la misma temporada. Este hecho generó una conexión especial entre la región y el evento, algo que Riot busca potenciar con esta nueva edición.

En 2026, se espera que la ciudad vuelva a transformarse por completo, con estadios llenos, actividades en sus calles y activaciones especiales dedicadas al universo de VALORANT. Equipos como Edward Gaming, Wolves y otras escuadras emergentes del VCT CN contarán con el respaldo de una afición que se ha caracterizado por su entusiasmo y lealtad.



Más que un torneo

El Champions no solo define al campeón mundial de VALORANT, sino que también marca el cierre de la temporada competitiva. Para los jugadores, es la oportunidad de dejar su huella en la historia del título; para los fans, el momento de presenciar enfrentamientos de máximo nivel y vivir la intensidad que caracteriza a esta escena.

Shanghái, con su experiencia previa y su infraestructura preparada para eventos internacionales, parece el escenario ideal para reunir a las mejores escuadras, ofrecer un espectáculo de primer nivel y continuar ampliando el alcance global del juego.



Una cita marcada en el calendario

Aunque aún faltan detalles por revelar sobre fechas exactas y formato, la confirmación de Shanghái como sede de Champions 2026 ya genera expectativa tanto dentro como fuera de China. Los próximos meses servirán para conocer cómo Riot planea superar la experiencia de 2024 y ofrecer un evento que no solo celebre la competencia, sino también la diversidad y unión de la comunidad global de VALORANT.

