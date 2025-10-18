Veto llega a VALORANT: el nuevo centinela que desafía las reglas del juego defensivo

Riot Games presentó oficialmente a Veto, el nuevo centinela de VALORANT, un personaje diseñado para transformar la manera en que se concibe el control del campo de batalla. Disponible desde el 7 de octubre de 2025, el agente debutó durante la gran final del VALORANT Champions Paris, marcando su entrada al roster con una propuesta poco convencional: hacer que las armas, y no las habilidades, sean el factor decisivo en combate.



Un centinela con poder de negación

Originario de Senegal, Veto destaca por su capacidad para neutralizar las habilidades y la tecnología de sus oponentes, un rasgo que lo separa del resto de los agentes del juego. Producto de una mutación genética, su cuerpo puede alterar y anular la energía utilizada por los demás personajes, obligando a los jugadores a depender de su puntería y toma de decisiones, más que de sus poderes.

Nicholas Smith, diseñador de juego en Riot Games, explica que el objetivo del equipo era “dar a los jugadores una opción que les permitiera mantener posiciones con confianza sin depender del azar o de las habilidades enemigas”. Según Smith, Veto combina un perfil defensivo sólido con un estilo adaptable y osado, lo que abre posibilidades para quienes prefieren un enfoque táctico, pero también buscan momentos de agresión calculada.



Un diseño para romper esquemas

El concepto de Veto fue pensado para alterar los patrones tradicionales de los centinelas. Mientras que personajes como Killjoy o Cypher priorizan la información y el control territorial, Veto se orienta hacia la disuasión directa y la resistencia, tanto en defensa como en situaciones ofensivas.



“Veto puede actuar como un centinela clásico o tomar un papel más agresivo dependiendo del ritmo de la partida”, detalla Smith. “Su definitiva permite jugar con más confianza, incluso con un poco de descaro, sin perder el enfoque estratégico”. Esta dualidad lo convierte en un agente capaz de adaptarse a equipos con estilos de juego muy distintos.



Habilidades que cambian el ritmo

El conjunto de habilidades de Veto refuerza su identidad como centinela disruptivo:

Correa: lanza un fragmento viscoso que, al impactar, inmoviliza y debilita a los enemigos cercanos.

Atajo: crea un vórtice de teletransportación recuperable que ofrece movilidad táctica.

Interceptor: instala un dispositivo que destruye habilidades enemigas proyectadas o destructibles.

Evolución (Definitiva): activa una mutación total que otorga regeneración, potencia de combate e inmunidad a cualquier tipo de debilitación.

Durante su definitiva, Veto se vuelve inmune a ataques basados en habilidades como el cohete de Raze o el asalto orbital de Brimstone, pero sigue vulnerable ante proyectiles físicos, como los cuchillos de Jett o los disparos de Chamber. Esta distinción refuerza el diseño de Riot: mantener el equilibrio entre el poder de negación y la necesidad de precisión.



Impacto en el metajuego

El arribo de Veto plantea un cambio importante en la dinámica competitiva de VALORANT. Su capacidad para contrarrestar habilidades clave puede modificar por completo la composición de equipos y las estrategias en mapas cerrados. Al obligar a los rivales a repensar su uso de definitivas y tácticas dependientes de habilidades, introduce un nuevo eje de decisiones en tiempo real, donde el dominio del entorno y la puntería vuelven a tener protagonismo.



Contenido del Pase de Agente

El lanzamiento viene acompañado de un pase de agente con recompensas temáticas inspiradas en la estética biotecnológica del personaje. Incluye sprays, títulos, tarjetas de jugador y el arma Sheriff – Vigilante como recompensa final. Este contenido refuerza la identidad visual de Veto y su vínculo con la idea de evolución y mutación.



Más allá del agente: un nuevo modo de juego

Junto con la presentación de Veto, Riot Games introdujo Escaramuza, un modo de juego experimental que ofrece enfrentamientos rápidos de 1v1 a 5v5 en mapas reducidos. Diseñado para duelos más directos y sin las largas fases tácticas de los modos tradicionales, busca ofrecer una experiencia más intensa y accesible, ideal para probar estrategias con el nuevo agente.



Una evolución natural para VALORANT

Con Veto, VALORANT amplía su catálogo de agentes y, al mismo tiempo, reafirma su enfoque en la evolución constante del metajuego. Su llegada no solo renueva la categoría de centinelas, sino que también invita a los jugadores a replantear la relación entre poder, precisión y estrategia. En un título donde la coordinación y la creatividad son esenciales, Veto promete ser un punto de inflexión entre la defensa tradicional y el control total del enfrentamiento.



