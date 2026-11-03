¡Ya tenemos fecha para descargar GTA VI! Rockstar confirma cuándo podremos precargar

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se acerca y, mientras crece la expectativa por regresar al universo de Rockstar Games, hay algo que los jugadores deberían empezar a revisar desde ahora: el espacio disponible en sus consolas. La llegada de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años no solo representa una nueva aventura, también implica prepararse para una descarga que podría exigir bastante almacenamiento.

Para quienes esperan disfrutarlo desde el primer momento, tener la consola lista será una parte importante de la experiencia. Las descargas anticipadas se han convertido en una herramienta habitual para evitar largas esperas el día del lanzamiento, especialmente cuando se trata de producciones que requieren archivos de gran tamaño.

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En este caso, los jugadores de las consolas de actual generación tendrán diferentes horarios para comenzar a preparar sus equipos. Además, quienes prefieran adquirir una versión física deberán tener en cuenta que las tiendas manejarán una fecha distinta para la disponibilidad de las cajas con código.



Pero hay otro detalle que llama la atención y que podría obligar a más de uno a hacer limpieza en su biblioteca digital.



La información más importante ya fue compartida por Rockstar: la descarga anticipada de Grand Theft Auto VI comenzará el martes 10 de noviembre y el juego podría ocupar hasta 212 GB de almacenamiento, dependiendo de la consola. Una cifra considerable que deja claro por qué conviene revisar el espacio disponible con anticipación.

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En PlayStation 5, la precarga estará habilitada desde la medianoche del 10 de noviembre, según la zona horaria de cada jugador. Por su parte, quienes tengan una Xbox Series X|S podrán comenzar a descargar los archivos a las 12:00 a. m. GMT de ese mismo día, con un horario unificado para todo el mundo.

Para quienes prefieran comprar el juego mediante una caja con código, Rockstar también confirmó que estas versiones estarán disponibles en tiendas a partir del 12 de noviembre, tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S.

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El tamaño de la descarga es uno de los puntos que más atención merece. Con un máximo de 212 GB, dependiendo de la plataforma, será necesario contar con suficiente almacenamiento para completar el proceso sin inconvenientes. Por eso, revisar los juegos instalados y liberar espacio puede ser una buena preparación antes de que llegue el momento de descargarlo.

La compañía también invita a los jugadores a consultar su página oficial de soporte técnico, donde se encuentran los detalles relacionados con la precarga para ambas consolas.

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Y mientras se acerca el lanzamiento, Rockstar continúa alimentando la expectativa alrededor de Leonida y Vice City. En la página oficial de Grand Theft Auto VI se pueden encontrar diferentes contenidos para conocer más sobre el mundo del juego, incluyendo una mirada extendida, adelantos de las estaciones de radio y sencillos musicales de Grand Theft Auto VI: The Album.

También está disponible la sección Solo en Leonida, que permite explorar diferentes aspectos de la región donde transcurrirá esta nueva aventura, además de información sobre la Ultimate Edition.

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Pero las novedades no terminan con las descargas y los contenidos digitales. Rockstar anunció que el 19 de noviembre pondrá a disposición de los jugadores un póster oficial de la portada del videojuego y el mapa de Leonida, ambos en formato descargable para imprimir gratuitamente desde su página web.

Quienes prefieran tenerlo en físico también podrán adquirir posteriormente una versión de doble cara a través de la Tienda de Rockstar. Su precio será de 0,99 dólares si se compra por separado, aunque estará disponible sin costo adicional al realizar cualquier otra compra en la tienda.

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Con estos detalles, la preparación para Grand Theft Auto VI empieza a convertirse en algo más que esperar el día de lanzamiento. Los jugadores tendrán que revisar el almacenamiento, organizar sus descargas y decidir cómo quieren conseguir los contenidos adicionales de una aventura que promete devolverlos a uno de los escenarios más reconocidos de la franquicia.

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