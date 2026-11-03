¡Consigue gratis el mapa oficial de GTA VI! Rockstar confirma cómo descargarlo

El mundo de Grand Theft Auto siempre ha tenido algo especial: sus ciudades, sus personajes y esos escenarios llenos de secretos que invitan a explorar cada rincón. Con la llegada de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games vuelve a poner ese universo en el centro de atención, y esta vez no solo por lo que los jugadores encontrarán dentro del videojuego.

Los objetos coleccionables y los elementos físicos relacionados con una entrega de esta franquicia también forman parte de la experiencia para muchos seguidores. Tener un recuerdo de sus ciudades, reconocer sus lugares emblemáticos o conservar algún elemento oficial se convierte en una manera de llevar un pedazo de ese universo más allá de la pantalla.

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Y ahora que Vice City y Leonida están cada vez más cerca de recibir a los jugadores, Rockstar tiene preparado algo para quienes quieran llevarse un recuerdo de esta nueva aventura.



La compañía confirmó que el próximo 19 de noviembre estará disponible para descargar e imprimir gratuitamente el póster oficial de la portada de Grand Theft Auto VI y el mapa de Leonida a través de su página oficial.



Pero hay una segunda alternativa para quienes prefieren los artículos físicos. Rockstar también anunció que ofrecerá una versión impresa de doble cara del póster, que incluirá tanto la portada como el mapa del territorio del juego.

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Este artículo estará disponible posteriormente en la Tienda de Rockstar por un precio de 0,99 dólares si se compra de manera individual. Sin embargo, también podrá conseguirse gratis con cualquier compra realizada en la tienda.

La noticia resulta especialmente interesante para quienes disfrutan coleccionando artículos relacionados con sus videojuegos favoritos, pues permitirá tener una representación física de Leonida y conservar uno de los elementos visuales más reconocibles de esta nueva entrega.

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Por ahora, Rockstar no ha especificado la fecha exacta en la que comenzará la venta de la versión física, más allá de confirmar que llegará un tiempo después del lanzamiento.

Así que los fanáticos tendrán dos posibilidades: descargar los archivos oficiales e imprimirlos por su cuenta o esperar a que el artículo físico llegue a la tienda de Rockstar.

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Leonida no solo estará esperando a los jugadores dentro de GTA VI: también podrá terminar colgada en la pared de quienes quieran tener un recuerdo oficial de uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

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