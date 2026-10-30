Fortnite prepara una aventura con ONE PIECE, A$AP Rocky y Hatsune Miku que llegará en noviembre

Fortnite continúa ampliando su universo con propuestas que reúnen videojuegos, música y entretenimiento en experiencias que van más allá de las partidas tradicionales. Sus colaboraciones han permitido que personajes y artistas de distintos mundos compartan escenario dentro de la isla, pero ahora la apuesta se dirige hacia una aventura en la que explorar, combatir y encontrar objetos especiales será fundamental.

Las colaboraciones con el anime tienen un atractivo particular para la comunidad, especialmente cuando permiten utilizar habilidades reconocibles de sus protagonistas. No se trata únicamente de llevar personajes al juego, sino de incorporar elementos que conecten sus universos con las mecánicas del Battle Royale.

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En una propuesta de este tipo, cada enfrentamiento puede convertirse en una oportunidad para conseguir una ventaja, descubrir un objeto inesperado o encontrarse con personajes que cambian la dinámica de la partida. La exploración también adquiere importancia cuando el mapa esconde recompensas y lugares inspirados en franquicias conocidas.



A esto se suma la participación de artistas musicales, una presencia habitual en el universo de Fortnite que permite combinar distintas comunidades dentro de una misma experiencia. La mezcla entre anime, música y competencia promete una isla en la que habrá más de una razón para alejarse de la ruta habitual y salir a buscar algo diferente.

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Del universo del anime a los enfrentamientos del Battle Royale

Uno de los elementos más llamativos de esta propuesta es la posibilidad de trasladar habilidades características de los personajes a las partidas. Los poderes, las armas y los estilos de combate asociados con una franquicia pueden modificar la manera en que los jugadores se enfrentan a sus rivales.

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La búsqueda de estos objetos también plantea una dinámica diferente: conocer el mapa y explorar sus rincones puede ser tan importante como dominar los combates. Encontrar una habilidad antes que los demás podría marcar la diferencia durante una partida, especialmente cuando varios jugadores persiguen el mismo objetivo.

Pero la aventura no estará limitada a una sola franquicia. La música también tendrá un espacio dentro de la experiencia, con artistas que llegarán acompañados de sus propias tripulaciones y ocuparán lugares específicos del escenario.

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La idea es introducir novedades progresivamente, de modo que el mapa reciba contenido durante varias semanas. Así, la exploración no dependerá únicamente de lo que esté disponible desde el primer día, sino también de los cambios que se incorporen a medida que avance la temporada.

Fortnite Cazatesoros llegará con ONE PIECE y varias estrellas de la música

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La espera terminará el 1 de noviembre de 2026, fecha en la que comenzará Fortnite Cazatesoros, una nueva experiencia de Battle Royale que presentará la Isla Calavera, un escenario diseñado para partidas de hasta 80 jugadores.

La propuesta tendrá como protagonistas iniciales a la tripulación de los Sombrero de Paja, de ONE PIECE, y al artista A$AP Rocky. El objetivo será recorrer la isla, encontrar habilidades especiales y buscar un misterioso botín que incluye el contenido del megacofre del Capitán X.

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El nuevo mapa incorporará lugares inspirados en el popular anime y permitirá encontrar objetos relacionados con sus personajes. Entre ellos estarán la fruta Goma Goma de Luffy, la fruta Fuego Fuego de Ace, el estilo de tres espadas de Zoro y la resortera de Usopp.

La colaboración con ONE PIECE también tendrá presencia en los contenidos de la temporada. Personajes como Ace y Robin estarán disponibles en el Pase de batalla, mientras que Luffy, Nami y Usopp llegarán a la tienda de Fortnite desde el inicio de la temporada.

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Cada semana llegarán nuevos capitanes y desafíos

La experiencia no se limitará al lanzamiento. Fortnite Cazatesoros recibirá incorporaciones semanales con nuevos capitanes, tripulaciones y puntos de interés que cambiarán la actividad en diferentes sectores de la isla.

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Después de la llegada inicial de los Sombrero de Paja y A$AP Rocky, se sumarán Lil Uzi Vert, la Capitana Hatsune Miku y Kasane Teto. Cada uno contará con su propia tripulación y tomará el control de una ubicación del mapa.

Estas incorporaciones formarán parte de los llamados Días del Capitán, jornadas en las que se introducirán nuevas armas, espíritus y otros elementos para ampliar las posibilidades de juego.

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A$AP Rocky también tendrá un papel dentro de la exploración. Los jugadores podrán desafiarlo a bordo del barco The $.$. Rocky para intentar conseguir su electrocohete, una recompensa que vincula la presencia del artista con las actividades de la isla.

Su llegada estará acompañada por contenido adicional en la tienda: el artista estará disponible a partir del 5 de noviembre, unos días después del comienzo de la experiencia.

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La distribución semanal de novedades permitirá descubrir progresivamente los cambios en el escenario y las nuevas oportunidades para conseguir objetos. La información compartida también anticipa que el evento tendrá un desenlace especial, aunque no se han detallado todas las características de esa actividad final.

Una temporada con anime, música y recompensas

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El contenido de Fortnite Cazatesoros estará repartido entre el Pase de batalla, la tienda y las actividades que se desarrollarán en la isla. Esta distribución permitirá acceder a diferentes personajes y objetos mediante las distintas opciones disponibles durante la temporada.

Para los seguidores de ONE PIECE, la presencia de habilidades inspiradas en Luffy, Ace, Zoro y Usopp será uno de los principales atractivos. En cambio, quienes siguen las colaboraciones musicales encontrarán nuevas incorporaciones con la llegada de A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, Hatsune Miku y Kasane Teto.

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El proyecto también cuenta con un key art creado en colaboración con Toei Animation, un primer vistazo visual a la nueva aventura y a la unión entre Fortnite y el universo de la serie japonesa.

La propuesta busca mantener el interés mediante una combinación de exploración, combate, recompensas y novedades distribuidas durante varias semanas. En lugar de concentrar todo el contenido en el estreno, el mapa irá incorporando elementos que invitarán a regresar para descubrir qué ha cambiado.

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La aventura terminará en diciembre

Fortnite Cazatesoros concluirá el 5 de diciembre de 2026 con un evento final, que marcará el cierre de esta experiencia temática. Por ahora, la información anunciada establece esa fecha como el punto culminante de la aventura, sin detallar el desarrollo específico del evento.

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Con la Isla Calavera como escenario, una búsqueda de tesoros como objetivo y personajes de anime y artistas musicales repartidos por el mapa, Fortnite prepara una temporada que apuesta por la variedad de contenidos y las incorporaciones progresivas.

La aventura comenzará el 1 de noviembre, pero la búsqueda no terminará con las primeras partidas: cada semana traerá nuevas incorporaciones y oportunidades para explorar la isla antes del evento que cerrará la experiencia en diciembre.

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