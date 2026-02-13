Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | RESEÑA: Un remake que divide más de lo que une

Hablar de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties es hablar de expectativas. No solo porque se trata del remake de una de las entregas más particulares de la saga, sino porque llega en un momento en el que la serie, bajo el liderazgo de Ryu Ga Gotoku Studio, atraviesa uno de sus picos de popularidad y reconocimiento. El problema es que, a diferencia de Kiwami y Kiwami 2, esta reinterpretación del tercer juego no logra consolidarse como la versión definitiva que muchos esperaban.

La sensación constante es la de estar frente a un experimento que no termina de entender qué quiere ser: ni una reconstrucción fiel ni una evolución clara. Como esos remakes que replican la forma, pero pierden el alma, Kiwami 3 se siente técnicamente más moderno que el original, pero creativamente menos seguro.

Una historia potente… que sobrevive pese a los cambios

La base narrativa sigue siendo uno de los mayores aciertos del juego. Kazuma Kiryu, ya retirado del mundo yakuza, dirige el orfanato Morning Glory en Okinawa, lejos del caos de Kamurocho. Sin embargo, un conflicto por tierras y una crisis interna del Clan Tojo lo obligan a regresar al inframundo que intentó dejar atrás.



Una historia potente cortesía: SEGA

Este enfoque más íntimo, centrado en la familia, la responsabilidad y el sacrificio, sigue siendo uno de los puntos más fuertes de Yakuza 3. La relación de Kiryu con los niños del orfanato, especialmente con Haruka, aporta una carga emocional que pocas entregas de la saga han logrado igualar. Incluso sabiendo hacia dónde va la historia, muchos momentos siguen golpeando con fuerza.

El problema es que Kiwami 3 decide intervenir más de la cuenta. Algunos ajustes narrativos, junto con un retcon importante en el desenlace, pueden resultar difíciles de aceptar para los fans veteranos. Aunque estos cambios no arruinan la experiencia para nuevos jugadores, sí generan una sensación de inseguridad narrativa: la idea de que nada es completamente intocable dentro del canon.

Dark Ties: una expansión con buenas ideas y pésimas decisiones

La gran novedad de esta edición es Dark Ties, una historia paralela que funciona como precuela y pone al jugador en la piel de Yoshitaka Mine. En papel, la idea es excelente: profundizar en uno de los antagonistas más interesantes del juego original y explorar su ascenso dentro del Clan Tojo.

Narrativamente, Dark Ties logra momentos interesantes, especialmente en la forma en que muestra la mentalidad fría y calculadora de Mine, en contraste con la moral más rígida de Kiryu. También aporta interacciones valiosas con Daigo Dojima y ayuda a entender mejor ciertas dinámicas de poder.

Sin embargo, el gran problema de esta expansión es su enfoque alrededor de Kanda. Desde el inicio, el juego presenta a este personaje como un violador y criminal violento, y aun así obliga al jugador a colaborar activamente en la “rehabilitación” de su imagen. Esto no solo resulta incómodo, sino profundamente cuestionable a nivel de diseño y mensaje.

Gran parte del gameplay de Dark Ties gira en torno a hacer favores y misiones para mejorar la reputación pública de Kanda, algo que se siente fuera de lugar, especialmente en el contexto actual. No hay ironía, crítica ni distanciamiento claro: simplemente se presenta como un sistema más, lo que termina siendo uno de los puntos más débiles de todo el paquete.

Gráficos: el Kiwami que menos brilla

Uno esperaría que el salto al Dragon Engine fuera una mejora indiscutible, pero Yakuza Kiwami 3 es, sin rodeos, el juego visualmente más inconsistente de la era moderna de la saga.

Gráficos cortesía: SEGA

Aunque hay momentos donde Kamurocho y Okinawa lucen bien, con calles llenas de vida y escenas bien dirigidas, también abundan los problemas: texturas borrosas, filtros extraños, NPCs con modelos faciales de baja calidad y una sensación general de falta de pulido. Resulta desconcertante ver personajes secundarios que parecen sacados directamente de la generación de PS3 conviviendo con modelos más detallados.

Algunos errores gráficos menores —como animaciones bugueadas o efectos de iluminación exagerados— refuerzan la idea de que el juego necesitaba más tiempo en el horno. No es injugable ni mucho menos, pero sí rompe la inmersión en momentos clave.

Combate: sólido, divertido y familiar

Donde Kiwami 3 sí cumple es en el combate. El sistema de peleas se siente más justo que en el original, eliminando enemigos excesivamente defensivos y apostando por enfrentamientos más fluidos y satisfactorios.

El regreso del estilo Dragon of Dojima es tan contundente como siempre: rápido, directo y brutal. A esto se suma el nuevo estilo Ryukyu, inspirado en artes marciales okinawenses, que introduce ataques de área y un enfoque más agresivo contra grupos numerosos. No es el sistema más profundo de la saga —títulos como Yakuza 0 o Lost Judgment siguen estando por encima—, pero funciona y se disfruta.

En Dark Ties, el combate baja un escalón. El estilo de Mine es más limitado y su sistema de Rage, aunque interesante en concepto, no logra compensar la falta de variedad. Cumple, pero se siente claramente inferior al gameplay principal.

Contenido secundario: mucho que hacer, no todo bien integrado

Como buen Yakuza, el juego está cargado de actividades secundarias. Karaoke, minijuegos clásicos, misiones opcionales y sistemas nuevos como la gestión del orfanato o las Bad Boy Dragon missions ofrecen horas adicionales de contenido.

Contenido secundario cortesía: SEGA

La administración de Morning Glory es una de las adiciones más simpáticas. Cocinar, ayudar con tareas, sembrar, pescar y fortalecer el vínculo con los niños refuerza el arco emocional de Kiryu. Sin embargo, su integración forzada en ciertos momentos de la historia principal afecta el ritmo narrativo.

Las Bad Boy Dragon missions, por su parte, se sienten demasiado familiares, casi como una remezcla de ideas vistas en entregas recientes. Funcionan, pero no sorprenden.

Sonido y actuaciones: luces y sombras

La música mantiene el estándar alto de la franquicia, con temas que acompañan bien tanto la acción como los momentos dramáticos. En japonés, las actuaciones son sólidas y transmiten correctamente las emociones de cada escena.

El doblaje en inglés, en cambio, es irregular. Aunque hay mejoras respecto a entregas anteriores, sigue habiendo líneas mal interpretadas, errores evidentes y actuaciones planas que afectan la experiencia. Cambiar al audio original termina siendo casi obligatorio.

A esto se suma la polémica decisión de mantener ciertos actores controversiales, una elección que, sumada al silencio de Sega, deja un sabor amargo y afecta la percepción general del remake.

Conclusión: ¿para quién sí y para quién no?

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties es un juego contradictorio. Tiene una de las historias más emotivas de la saga, un combate divertido y una cantidad absurda de contenido, pero también decisiones creativas difíciles de justificar, un apartado visual inconsistente y una expansión que divide más de lo que aporta.

Para nuevos jugadores, sigue siendo una puerta válida para conocer una etapa clave de la historia de Kiryu, aunque no la mejor. Para fans veteranos, es una experiencia cargada de nostalgia, pero también de frustración. Vale la pena jugarlo, sí, pero con expectativas claras y entendiendo que este remake no reemplaza por completo al recuerdo que muchos tienen del original.

Calificación Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties VolkGames

