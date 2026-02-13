¿Lo recuerda? Así luce creador de la canción 'San Valen, Valentín', 13 años después de ser viral

Un video casero grabado con una gorra azul y una pista sencilla convirtió a Jason Fabián Ordóñez Rojas, conocido artísticamente como Fabi Ou, en uno de los fenómenos virales más recordados de internet en Colombia. Fue en 2013 cuando el joven santandereano publicó el video interpretando la canción titulada 'San Valen, Valentín', con rimas improvisadas y expresiones coloquiales. Hoy, lejos de avergonzarse de ese episodio, habló en Noticias Caracol sobre su pasado, los momentos difíciles que ha atravesado en su vida y de sus nuevos proyectos.

Fabi Ou en ese entonces no tenía formación musical profesional ni una estrategia para posicionarse en redes como creador de contenido. Según explicó, la canción nació de manera natural, y reconoce que fue "hecha de corazón", pues nunca imaginó el impacto que tendría. "Yo era una persona empírica, nunca había hecho cosas públicas; yo cantaba en la casa molestando, ensayando. Me gustaba la música, pero nunca hice nada tan profesional, simplemente esto fue de corazón", indicó el creador de contenido.

"Yo jamás me esperé esto. Yo soñaba con tener esta fama y uno no se da cuenta de las cosas que tanto anhela hasta que las está viviendo, como en este caso me está pasando a mí. Ya uno piensa diferente, uno siente una gran responsabilidad hasta en la manera en cómo uno se expresa en redes. Uno no sabe a cuántas personas vaya a influenciar, a cambiarle la vida mentalmente".



Así ha sido la vida de Fabi Ou después de ser viral por 'San Valen, Valentín'

Cuando la canción comenzó a circular de forma masiva en páginas de entretenimiento y grupos de Facebook, Fabi Ou tuvo que enfrentarse a burlas y comentarios que en ese momento le pesaron. El joven confesó que a inicios de la década de 2010, el concepto de "influencer" no era tan viral como lo es ahora, por lo tanto muchos no veían las redes sociales como una oportunidad laboral, siendo su canción motivo de chistes.



"Yo sentía que había mucho bullying al principio, me tiraban muchísimo. Yo no entendía en ese momento eso. En ese entonces, no existía la palabra influencer, ni tampoco existían tantos influencers como existen ahora. Yo les daba risa y se burlaban. Nadie me dijo 'siga por ese camino'. Al principio fue un complejo porque todavía no estaba en un buen momento de mi vida. Yo era un pelado que no conocía nada, apenas estaba experimentando el mundo", confesó sobre sus principios.

El creador de contenido reconoció que no supo cómo manejar en ese momento las burlas y la fama, pues tal exposición llegó en una etapa de su vida en la que atravesaba dificultades personales. Creció en un barrio humilde, criado por una madre que, según relata, hizo todo lo posible por sacarlo adelante. Sin embargo, durante la adolescencia tomó decisiones que lo llevaron por caminos complejos, incluyendo el consumo de drogas y la cercanía con entornos conflictivos.

A los 19 años decidió cambiar. Había vivido situaciones que, asegura, pudieron costarle la vida. Ese punto de quiebre lo llevó a replantear sus prioridades y a dejar atrás amistades y hábitos que no le aportaban. Desde entonces empezó a buscar estabilidad y una forma distinta de proyectarse, mientras la canción revivía cada 14 de febrero en plena época de San Valentín. Y aunque inicialmente decidió mantenerse al margen de su viralidad, fue en 2017 que reapareció públicamente contando su historia.

"Hubo un tiempo donde sí tuve mi vida de calle, viví mis cosas con drogadicción y todo ese tema. Pasé todas esas etapas y decidí cambiar mi vida como a los 19 años. Empecé a decir 'no, venga, yo no puedo hacer esto, tengo que empezar a dejar de fumar y concentrarme porque yo ya no estoy haciendo nada con esas amistades'. Ese mundo no le aporta nada a uno, es solo para el momento. Entonces, empecé a cambiar mi vida y Dios me dio la oportunidad de hacerlo porque en muchas ocasiones tuve momentos en los que pude haber perdido la vida y Dios me salvó. Eso me ayudó a que yo quisiera reflexionar".



De vender empanadas en la calle a tener su propio emprendimiento

Mientras el video de San Valentín seguía apareciendo en páginas de memes, él trabajaba como vendedor ambulante en Bucaramanga. Durante cuatro años recorrió calles y barrios ofreciendo empanadas puerta a puerta. Las jornadas eran largas, físicamente exigentes, y en ocasiones regresaba a casa con producto sin vender; otras veces lograba reunir lo suficiente para sostenerse un día más.

Con el tiempo entendió que el video no desaparecería de internet y que debía hacerlo parte de su historia. En 2017 decidió reaparecer públicamente con ayuda de creadores de contenido que ya tenían experiencia en redes. Fue entonces cuando comenzó a mostrar al personaje viral y al joven que trabajaba vendiendo empanadas. "Me vengo Bucaramanga a camellar duro. Empecé a publicar los videos, y eso se volvió viral en un día desde que subí el primer video y fue una completa locura. Yo hice trancón vendiendo en una de las autopistas principales de Bucaramanga"

Con su regreso, las plataformas ya ofrecían mayores oportunidades de monetización y la figura de creador de contenido ya era más viral. Así que, en cuestión de horas, su cuenta comenzó a sumar seguidores de manera acelerada gracias a personas que lo recordaban del video original de 'San Valen, Valentín'. La demanda superó las expectativas iniciales y, tras un periodo de ventas intensas, abrió su primer local.

Más adelante, inauguró un segundo punto en el área metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, no todo fue sencillo, pues enfrentó problemas de ubicación, quejas vecinales y pérdidas económicas que lo obligaron a replantear su estrategia. "Yo me arrodillaba y le pedía a Dios que me ayudara para que no me quedaran empanadas en la casa. Actualmente, ya estoy activo en la empresa, en generar empleo aquí en Santander. Tengo dos locales, uno en Girón y otro aquí en Bucaramanga".



¿Planea seguir en la música?

Aunque actualmente está activo en su empresa de empanadas, la música siempre ha sido un sueño para él. Ha compuesto letras y ha estudiado música, incursionando en géneros como el rap y el hip hop, también ha recibido propuestas de productores, pero aún no ha formalizado un lanzamiento oficial de un álbum completo porque quiere que sea un proyecto en el que trabaje un año completo y que cumpla con las expectativas de la gente.

"Me han llegado propuestas con productores, pero no he formalizado una propuesta ejecutiva para poder hacer un lanzamiento oficial de un álbum completo donde yo me sienta seguro de que le voy a dar a la gente lo que espera de mí en un álbum completo. Entonces, si va a llegar algún San Valentín en el que me verán lanzando un álbum, pero tiene que ser una cosa impresionante el día que eso pase. Tengo que trabajar por lo menos un año completo en ese proyecto, no lo he hecho porque no lo quiero hacer a las carreras", agregó Fabi Ou. Mientras tanto, planea nuevas metas, incluyendo la posibilidad de abrir un local de empanadas en Bogotá.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

