Conmovedoras palabras de padres de Gustavo Aponte tras homicidio en Bogotá: "Totalmente destruidos"

Mientras las autoridades siguen recopilando pistas del asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, luego de salir de un gimnasio en la calle 85 con carrera Séptima, norte de Bogotá, los padres del empresario lo despiden y lo recuerdan como un hombre "fuera de serie", que le gustaba ayudar a los demás y era muy devoto de la Virgen. Además, sostienen que no conocían ninguna amenaza en su contra, a pesar de que la Policía asegura que el crimen fue premeditado.

"Nunca nos lo imaginamos, no sé quién hizo esta maldad, hemos estado totalmente destruidos", indicó el padre de la víctima, Gustavo Adolfo Aponte, a Noticias Caracol. Indicó que el empresario asesinado, quien era propietario de Arroz Sonoro, manejaba "varias plantas de la familia" y en sus tiempos libres "le gustaba ayudar a los pobres, a la gente, a los niños".

De hecho, el hombre era miembro de la junta directiva de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, la cual fue creada después del secuestro del padre de Gustavo Aldolfo por parte de la guerrilla, hace varias décadas. Esta fundación ayudaba a más de 200 niños y jóvenes vulnerables en el sector de Patio Bonito, además de familias y adultos mayores desamparados.



"Nos cogió totalmente por sorpresa...ya la Policía designó un agente especial y están en las investigaciones que corresponsal, porque lo único sí le digo, yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Dejemos eso en manos de las autoridades", añadió Gustavo Adolfo, quien reiteró que "no hemos vuelto a recibir amenazas de ninguna índole".



"Como extraño esa llamada": madre de Gustavo Aponte

La madre del empresario, Juanita Fonnegra, con lágrimas en su rostro aseguró: "No entiendo por qué, es un dolor muy grande... pero pensar que hay gente que lo quiso tanto, gente que lo amó. Era un muchacho alegre, un muchacho feliz, un hijo, un padre, un amigo, muy deportista, no le hacía mal a nadie, erahumilde, a todo el mundo quería".



Luego, continuó asegurando que no entiende "por qué este país, esta violencia, nos está quitando gente tan buena... ¿Este es el país que queremos para nuestros hijos? Pongámonos una mano en el corazón, y les pido que recen mucho por mi familia, porque este es un dolor que nadie se lo imagina. El amor de todos nos ayuda a salir adelante de todo esto".

Juanita añadió que siente una gran tristeza al pensar en "cómo murió, qué sintió...le digo: 'Mi amor, dame fortaleza'. La primera llamada de él era a las 6, 6 y 10... y estos días no ha sonado el teléfono, como extraño esa llamada".

*Con reportería de Stephanie Valencia, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL