Petro denunció que "Clan del Golfo bloqueó vías" en Tierralta y ordenó al Ejército despejarlas

El presidente Gustavo Petro mostró su disgusto tras conocer que miembros del Clan del Golfo bloquearon algunas vías de acceso en el municipio de Tierralta, Córdoba. El jefe de Estado ordenó el despeje de las carreteras.



En medio de una correría por el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro ordenó que los uniformados del Ejército retomen el control del orden público en esa zona del país.

“El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente: el Ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierralta. No entiendo cómo, teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el poder lo tiene el pueblo, el Ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos”, aseguró el jefe del Estado.



En ese orden de ideas, el presidente Petro criticó las supuestas intenciones de paz que tienen algunos integrantes del Clan del Golfo.

“El abogado dice que aceptan los diálogos de paz y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Entonces, general dé las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser”, concluyó.

#Atención El presidente Gustavo Petro denunció que el Clan del Golfo está bloqueando el traslado de las personas que iban a asistir a su evento en Tierralta, Córdoba, por lo que ordenó al Ejército reforzar la presencia allí. “No vamos a admitir chantajes ni bloqueos, qué… pic.twitter.com/fZDhkUL26A — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 19, 2024