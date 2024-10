Abren investigación contra presidente del Concejo de Duitama por intentar besar a periodista

Tras la incómoda situación que quedó grabada en plena transmisión en vivo, al terminarse el partido de la selección Colombia ante Chileen Barranquilla, cuando la periodista del equipo deportivo de Red+ María Juliana Correa fue acosada por Julián Andrés Gómez, presidente del Concejo Municipal de Duitama, Boyacá, las autoridades iniciaron un proceso en su contra.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Julián Gómez, por intentar besar a la periodista.

La investigación iniciará contra el servidor público, al evidenciarse en la transmisión en vivo del canal de noticias que el hombre intentó besar sin su consentimiento a la periodista María Juliana Correa.

El ente de control aseguró que las mujeres tienen el derecho “de consentir o no una expresión afectiva o caricia”.

La Procuraduría anunció que, dentro del proceso disciplinario, “el investigado podrá rendir versión libre de los hechos verbalmente o por escrito si así lo prefiere”.

“El Ministerio Público busca determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria; o si el disciplinable actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", se lee en el boletín 1216 de 2024 de la Procuraduría.

Una presentadora de Red+ Noticias fue acosada en vivo por este concejal de Duitama de @PCambioRadical . Estos comportamientos no son chistosos ni pueden ser aceptados en ninguna sociedad. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta de la colectividad. @German_Vargas pic.twitter.com/bsW2Vvz53J — Cynthia Pineda (@CynthiaPinedaH) October 18, 2024

Julián Andrés Gómez se defendió: “No hay una mala intención”

La situación por la que pasó la periodista el pasado 15 de octubre se viralizó rápidamente en redes sociales y ha generado polémica. Sobre esto, el presidente del Concejo se pronunció en Red+ Noticias.

“Hay una leve confusión. Yo soy comunicador social para la paz de la Universidad Santo Tomás. Yo estuve muy contento cuando en aquel mundial se puso la moda de darle un beso al periodista. Si ustedes analizan bien el video, ahí nunca hay una sola mala intención”, manifestó Julián Gómez en diálogo con el noticiero.

El hincha que intentó besar a la fuerza a @mariajulic, presentadora de Red+ Noticias, es el presidente del Concejo de Duitama, Boyacá. @GiovanniCelisS rechaza este acto y pide iniciar las investigaciones.@kimberleymtz @paulitagarciag @ReinaMauricio @andresymarin pic.twitter.com/ffqW9kD2mh — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 18, 2024

Además, Red+ publicó un mensaje que supuestamente le envió Gómez a la periodista que intentó besar. El hombre consiguió el número telefónico de la mujer para escribirle por WhatsApp.

El mensaje decía: “Quiero, claro, si no es molestia, ofrecerte una disculpa personalmente. No soy un mal tipo y mucha gente está hablando feo o interpretando mal la situación y no quiero que la gente que no conoce piense mal. Quiero dejar el mensaje o hacer entender que robar un beso, con respeto, claro, sin mala intención, no está mal. Hay muchas cosas que sí están mal y nadie se altera tanto”.

