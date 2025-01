Accidente avioneta Antioquia: una de las víctimas viajaba para sorprender a su hija en su cumpleaños

Las autoridades colombianas encontraron este viernes sin vida a los diez tripulantes de la avioneta Cessna 402 de la compañía Pacífica de Aviación que desapareció el miércoles 8 de enero, cuando volaba entre Juradó, en el departamento del Chocó, y Medellín, capital de Antioquia, en el noroeste del país.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en sus redes sociales "la triste noticia de no haber encontrado sobrevivientes en la aeronave accidentada en (el municipio de) Urrao".

"Antioquia toda se une al dolor de sus familias, los acompañamos y deseamos que Dios les dé sosiego en medio de tanta tristeza. Tan pronto supimos de la emergencia pusimos todas las capacidades humanas y técnicas con la esperanza de encontrarlos con vida", expresó Rendón.

La historia de Yoarledis

La última foto de los 10 ocupantes de la pequeña aeronave es ahora un doloroso recuerdo para sus familias. Entre ellos, estaba Yoarledis Valencia, una mujer de 42 años de edad que emprendió el viaje el 8 de enero con la intención de sorprender a su hija Angie, quien precisamente este sábado 11 de enero cumple 24 años.

"Ella no avisó. Ella me dijo que se venía el 9 (de enero), pero no sabíamos que ella estaba viajando el 8. No sabíamos. Esperábamos que viajara el 9, se metió de sorpresa. Ella me había dicho que el 9. Me di cuenta porque me llamaron a las 10 de la noche que si era verdad que mi hermana venía ahí...", relató Johanna, hermana de Yoarledis.

Yoarledis tenía 42 años, era estilista y era madre de cuatro hijos. Hace pocos años se había mudado a Juradó, donde se casó. Y vivía con la motivación de ayudar a los demás. En medio del dolor, la familia Valencia espera que lleguen sus restos.

"Jamás en mi vida esperaba una cosa de esas", afirmó Angie, su hija. "Ella venía para acá porque iba a pasar unos días con nosotros y se iba a devolver porque en diciembre no pudo venir".

"Ahorita llamaron y que no, que todavía faltaban cuerpos por recuperar y que lo que estaban allá esperando cuando se recuperan los cuerpos era que iban a hacer una entrevista para que cada quien reconocieron sus familiares y desde ahí que tenían que esperar", comentó, por su parte, Farides Berrío, mamá de Yoarledis.

Hasta ahora, las autoridades han logrado recuperar cinco de los diez cuerpos. Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad, de 4, 8 y 15 años. La tragedia deja a las familias enfrentando una dolorosa espera, con la esperanza de poder despedir a sus seres queridos.

Las autoridades avistaron el jueves los restos del aparato y enviaron equipos de rescate para llegar al lugar del accidente, una operación en la que participaron 150 miembros del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Aerocivil, así como integrantes de la Defensa Civil, el Departamento Nacional de Bomberos y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran).

El Cessna 402 perdió comunicación con el control de tránsito aéreo hacia las 17.30 horas (22.30 GMT) del miércoles pasado y llevaba 10 ocupantes, incluyendo a la tripulación.

Según Pacífica de Aviación, el aparato tenía como tripulantes a los capitanes Santiago Montoya y Luis Guillermo Clavijo, y llevaba a bordo ocho pasajeros que abordaron la nave en Juradó.

El último rastro del aparato se tuvo cuando estaba sobrevolando el área rural de Urrao, zona donde se han concentrado las búsquedas y donde al parecer fue avistado.