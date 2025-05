Drama de dos amigos que despidieron a hijos muertos en tragedia de bus en Quindío: "Son dos ángeles"

Abrazados y llorando a las afueras de una funeraria en Armenia, Quindío, dos viejos amigos de infancia se reencontraron por una tragedia que enluta a Colombia. Sus hijos hacen parte de las víctimas mortales que dejó el siniestro de un bus en el puente Helicoidal, a la altura del municipio de Calarcá, en la vía La Línea, el pasado sábado 24 de mayo.

Daniel Felipe Arias García, docente de la facultad de Ingeniería de la Universidad Alexander von Humboldt, iba de copiloto del bus cuando ya estaban de camino a Armenia tras una salida de campo a la vía La Línea. A él fue a quien le tocó alertar a los alumnos que el vehículo estaba sin frenos y que era inminente un posible choque.

Su papá José Alirio Arias le contó a Noticias Caracol los detalles de la última conversación que tuvo con su hijo. “Él me dijo: ‘Papi, me voy a llevar la camioneta’”. Luego le dio un abrazo y no lo volvió a ver. Lo recordó como una buena persona, con sueños, de hecho, ya estaba adelantando su posgrado. También manifestó que era un ser humano querido por el cuerpo docente y estudiantil. “Era mi vida”, dijo este padre, quien todavía no puede creer la partida de su hijo.

Accidente de bus en Quindío REDES SOCIALES

A su lado estaba Álvaro Yepes, su amigo, quien también estaba afligido por la pérdida de su hijo Thylan, estudiante de la von Humboldt, quien expresó su dolor por el fallecimiento del menor de sus descendientes y reclamó a las autoridades medidas para evitar más accidentes en el puente Helicoidal.

“Estas muertes tan trágicas, tan dolorosas, no sean en vano y se puedan tomar medidas serias y contundentes en ese descenso del puente Helicoidal”, reclamó Yepes. El padre de familia contó que Thylan asumió el compromiso de sacar adelante la carrera de Ingeniería, la cual estaba cursando con valentía y sacaba las mejores notas.

Sobre el viaje, Yepes dijo que Thylan estaba entusiasmado con ese viaja a la vía La Línea, por la importancia de la megaconstrucción, con túneles, puentes y otras características importantes en una geografía difícil. “Una persona joven, talentosa, juiciosa, carismática y obediente se nos fue. Se nos fue también el ingeniero Daniel, un hombre brillante, buena gente. Son dos ángeles en el cielo que nos dejan un vacío enorme”, añadió.

Los sepelios de las víctimas se adelantan esta semana en Armenia y otros municipios quindianos. Sobre la investigación, el comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta, manifestó que el autobús accidentado, al parecer, se quedó sin frenos y ya sobre el puente perdió el control del vehículo y salieron expulsados algunos de los estudiantes.

Última foto de los estudiantes de cayeron de puente en Quindío. Archivo particular

Esta hipótesis sobre falla mecánica coincide con lo manifestado con algunos de los sobrevivientes a este accidente, quienes narraron en Noticias Caracol los instantes previos al siniestro vial. Juan Camilo Trejos, uno de los estudiantes de Ingeniería Civil quien viajaba en el bus, manifestó que él notó algunasdificultades del conductor con la caja de cambios y fue llegando a Calarcá que les alertaron que se habían quedado sin frenos.

Incluso, en ese momento, todos quedaron en pánico cuando el conductor avisó sobre la dificultad. El profesor Daniel fue quien les pidió a sus alumnos que se agarraran de las varillas para protegerse del inminente choque. “El docente advirtió que nos quedamos sin frenos”, recordó Trejos.



Lista de las víctimas del accidente en Quindío

Juan José Restrepo Gómez

Deiver Felipe Vargas

Anyie Milena Ocampo

Yeison Andrés Parra Giraldo

Camilo Andrés García Lozano

Luis Enrique Valencia

Andrés Felipe Villero

Jorge Iván Ocampo

Alejandro Villada Ospina

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

