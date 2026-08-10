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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Temblor en Colombia: presidente Abelardo de la Espriella anunció PMU en Chocó e irá a Pereira

Temblor en Colombia: presidente Abelardo de la Espriella anunció PMU en Chocó e irá a Pereira

El jefe de Estado informó que le solicitó a la UNGRD "un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes".

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció medidas luego del fuerte temblor que se registró este lunes 10 de agosto en el occidente de Colombia, puntualmente en el municipio de San José del Palmar, Chocó. "He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", escribió en sus redes sociales el jefe de Estado, quien informó también que le solicitó a la UNGRD "un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes". "También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", anunció el mandatario, quien finalizó su mensaje con estas palabras: "No están solos".

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En un segundo tweet, De la Espriella escribió que, ante el temblor registrado, "he ordenado convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres". "En este momento estamos con la UNGRD evaluando la situación, para conocer los reportes de todo el territorio nacional y coordinar las acciones que sean necesarias. Estamos atentos y actuando", agregó.

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