Primeras imágenes de David Murcia tras llegar a la cárcel de máxima seguridad en Santander

David Murcia Guzmán, creador de DMG, ya se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, Santander. El traslado se produjo en la tarde del sábado 29 de agosto y, según fuentes consultadas por Noticias Caracol, el empresario llegó al centro penitenciario alrededor de las 5:00 p.m.

Murcia Guzmán fue trasladado desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde permanecía recluido, hasta este centro penitenciario de máxima seguridad. A su llegada, quedó bajo el procedimiento de recepción establecido por el penal.

De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, Murcia permanece por ahora en la celda 2 del área de recepción. Mientras continúa este proceso, una junta integrada por diferentes profesionales evalúa cuál será el pabellón que ocupará dentro de la prisión.



La decisión sobre la ubicación del creador de DMG está a cargo de un comité en el que participan profesionales de distintas áreas, entre ellos un médico tratante y un psicólogo, además de otros funcionarios vinculados al proceso penitenciario.



Según explicó la periodista de Noticias Caracol Pilar Mejía, entre las posibilidades que se manejan están los pabellones 7, 8 y 9, que corresponden al nivel 1 de máxima seguridad dentro de Palogordo.

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Por ahora, sin embargo, no se ha confirmado de manera definitiva en cuál de estos pabellones será ubicado Murcia Guzmán. La periodista también confirmó que Murcia fue el único interno trasladado a este penal durante la jornada del sábado.

A diferencia de un procedimiento realizado semanas atrás, cuando fueron trasladados varios internos procedentes de cárceles de diferentes ciudades del país, en esta oportunidad el creador de DMG fue el único recluso que ingresó durante la tarde del sábado, según las fuentes citadas por Noticias Caracol.

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Además, se conocieron las primeras imágenes de Murcia Guzmán dentro del centro penitenciario, después de su llegada a Palogordo, en la que se le ve con su uniforme sostener la ficha de registro en las instalaciones del INPEC.

La cárcel a la que fue trasladado cuenta, además, con un sistema de reconocimiento facial, una de las características de seguridad que distingue a este establecimiento penitenciario.

Las autoridades también contemplan el ingreso de otros reclusos considerados de alto perfil a este centro penitenciario, según la información conocida por Noticias Caracol.

#Colombia | David Murcia Guzmán, quien estaba detrás de DMG y paga una condena de 22 años por el delito de lavado de activos, fue trasladado a la cárcel de Palogordo en Girón, Santander. Esto es lo que se sabe.



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¿Por qué está preso David Murcia Guzmán?

David Murcia Guzmán es el creador de DMG, estructura que operó principalmente entre 2005 y 2008 y que llegó a captar a miles de personas en diferentes regiones de Colombia.

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La empresa ofrecía tarjetas prepago y prometía beneficios económicos a sus clientes. Las autoridades determinaron que se trataba de una estructura de captación ilegal de dinero, lo que desencadenó uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente del país.

En 2008, el Gobierno intervino DMG y la Fiscalía adelantó las investigaciones correspondientes. Murcia Guzmán fue procesado en Colombia por delitos relacionados con lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero sin autorización.

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Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos relacionados con lavado de dinero y cumplió una condena antes de regresar a Colombia.



¿Cuánto tiempo de prisión debe cumplir?

Actualmente, David Murcia Guzmán cumple una condena de 22 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero.

Su defensa ha solicitado que se tenga en cuenta el tiempo que permaneció privado de la libertad en Estados Unidos. El argumento de sus abogados es que Murcia ya ha estado detenido durante más de 17 años y que no debería ser sancionado dos veces por los mismos hechos.

Mientras se resuelve su situación dentro del penal, el creador de DMG permanece en el área de recepción de Palogordo. La junta encargada de su valoración deberá determinar finalmente el pabellón en el que continuará cumpliendo su condena.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co