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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ataque con drones a camión con policías en Tolima: "No es un hecho aislado", dijo gobernadora

Ataque con drones a camión con policías en Tolima: "No es un hecho aislado", dijo gobernadora

Hasta el momento, el balance es de dos policías heridos tras el ataque con explosivos. "No vamos a permitir que quienes utilizan el terror", manifestó la gobernadora.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Ataque con drones a camión con policías en Tolima: "No es un hecho aislado", dijo gobernadora
Según la gobernadora, criminales están intentando imponerse en Tolima -
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En la tarde de este domingo, las autoridades en Tolima informaron sobre un ataque con explosivos en drones contra un camión que transportaba un escuadrón de la Unidad de Carabineros de la Policía Nacional en el municipio de Ataco, Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz se pronunció a través de redes sociales y mencionó que “Lo de hoy en Ataco no es un hecho aislado. Es una línea de violencia que los grupos criminales vienen intentando imponer en el Tolima desde el primero de agosto. En las últimas semanas han atentado de distintas maneras contra nuestra Fuerza Pública, y hoy nuevamente lo hacen en Ataco: drones habrían sido utilizados para atacar al Escuadrón Móvil de Carabineros y unidades de la Policía, poniendo en riesgo un camión con uniformados y la Estación de Policía”.

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Agregó la gobernadora del Tolima que “rechazamos categóricamente esta escalada criminal. No vamos a permitir que quienes utilizan el terror pretendan desafiar al Estado, intimidar a la población o alterar la tranquilidad de nuestros municipios. Ya estamos coordinando con la Fuerza Pública todas las acciones operativas y de inteligencia necesarias para responder a esta situación, proteger a nuestros uniformados y avanzar en la identificación y captura de los responsables”.

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