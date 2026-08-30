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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Incendios forestales en Tolima: Gobierno entrega nuevo balance sobre incendios activos y liquidados

Incendios forestales en Tolima: Gobierno entrega nuevo balance sobre incendios activos y liquidados

Miles de hectáreas de bosques y cultivos han sido consumidas por el fuego. Desde el aire, un grupo especializado de pilotos de la Policía adelanta operaciones para contener y extinguir las llamas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Este domingo 20 de agosto, el Gobierno nacional entregó un nuevo reporte sobre los incendios que han estado azotando al departamento del Tolima en las últimas semanas. En total, indicó la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), son 43 los incendios que se han atendido, de los cuales 20 ya fueron controlados, 16 liquidados y 7 más permanecen activos. Y que el Tolima es, hasta ahora, el departamento más afectado por los incendios forestales. Miles de hectáreas de bosques, así como de cultivos, han quedado reducidas a cenizas. Desde el aire, un grupo especial de pilotos de la Policía trabaja para reducir las llamas.

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A través de redes sociales, Rodrigo Lara, ministro del Interior, indicó que, de acuerdo con el último informa de la Dirección Nacional de Bomberos, “el 84% del departamento ya está controlado o liquidado. Los focos que siguen activos están en Suárez (Aguas Blancas), Carmen de Apicalá (Cerro Las Mercedes, Cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana), Rovira (La Reforma) y Cunday (Páramo y Camelia). La prioridad es el complejo Carmen de Apicalá – Suárez – Cunday, donde se concentra la mayor capacidad terrestre y aérea”.

Agregó Lara que “San Luis, Coyaima y Ambalema ya están liquidados. En San Luis se hace guarda ceniza. En Cunday comenzó a llover. Rovira queda en seguimiento, sin amenaza a centros poblados. La situación mejoró, pero la instrucción del presidente al Ministerio del Interior y a la DNB es no parar hasta liquidar los focos que quedan. Seguimos en la tarea”.

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Desde el aire: así organismos de socorro buscan apagar incendios

Payandé, un corregimiento de San Luis, en Tolima, es una de las zonas que para las autoridades la situación es muy grave. Mientras entierra grupos especiales de bomberos y fuerzas militares trabajan para extinguir las llamas, expertos pilotos de la aviación de la policía apoyan la operación desde el aire con helicópteros y con aviones AT802. Luego revisan el tanque donde guardan el agente sofocante mezclado con agua para combatir el fuego.

Primero despega el helicóptero de la policía para abastecerse de agua. sale hacia el objetivo. Enseguida despegan los aviones AT802 que durante muchos años fueron utilizados para asperjar cultivos de coca y que hoy son clave para enfrentar los incendios forestales.

Las aeronaves sobrevuelan a muy baja altura del área afectada, ubican del foco del incendio, el helicóptero hace la descarga de 650 galones de agua. La peligrosa acción la ejecuta el piloto en medio de una inmensa nube de humo. Luego aparecen los aviones. Cada uno descarga cerca de 800 galones de agentes sofocantes.

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El coronel Luis Anderson Carreño, piloto de Extinción de Incendios de la Policía Nacional, dijo en Noticias Caracol que, “una vez se identifica el punto, el piloto realiza su procedimiento para adentrarse en las montañas o donde se requiera y descargar en el punto que se requiere. Se observan bastantes viviendas, se observan animales, cultivos. Realmente es triste ver cómo afecta el fuego a los seres vivos y a las viviendas”.

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En los últimos 8 días en estos aviones y helicópteros de la policía, estos uniformados han realizado cerca de 130 descargas en incendios forestales solo en el Tolima.

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Pero el trabajo de las autoridades en Tolima no es solo desde el aire. En tierra decenas de militares, bomberos y socorristas intentan sofocar los puntos calientes.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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