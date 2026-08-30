La historia de Lucas, el niño de siete años que lucha por un nuevo corazón en Cúcuta

Lucas Francesco Murillo García, un pequeño cucuteño de siete años, libra una batalla contrarreloj por su vida. Tras nacer con una compleja cardiopatía congénita que impidió el desarrollo de su corazón, su familia asegura que lleva un año esperando las autorizaciones médicas necesarias para su tratamiento. Este preocupante retraso motivó un llamado en un video que se hizo viral en redes sociales, logrando captar la atención del Gobierno Nacional y abriendo un camino de esperanza para su traslado e intervención especializada en Santander.

El menor de siete años nació con una patología congénita sumamente compleja conocida como el síndrome de corazón izquierdo hipoplástico, en la cual el lado izquierdo del corazón —incluyendo el ventrículo izquierdo, la raíz aórtica y la válvula aórtica— no se desarrolla de manera adecuada. Días después de su nacimiento, el menor debió ser sometido a una cirugía de urgencia para lograr estabilizarlo.

A lo largo de sus siete años de vida, Lucas ha superado tres cirugías a corazón abierto, entre ellas la cirugía de Glen, la cual conecta la vena cava superior directamente a la arteria pulmonar. A su corta edad, el menor contó a Noticias Caracol cómo ha sido vivir con su condición de salud y cómo juega con sus compañeros y otros niños de su edad: "Soy arquero solamente, no puedo correr ni nada de eso".



Detrás de la lucha de Lucas está el esfuerzo constante de su familia. En el video que se hizo viral, el menor detalló las dificultades que ha vivido para ser atendido: "Mi mamita lleva lleva un año luchando para que me autorice unos exámenes". Además, se dirigió directamente al presidente Abelardo de la Espriella: "Hola señor presidente, yo me llamo Lucas Francesco Murillo García, Dios siempre me ha ayudado y quiero que usted me ayude. Yo no quiero morir".



Actualmente Lucas presenta una gran cianosis (coloración azulada en la piel por falta de oxígeno) debido a la presencia de múltiples colaterales sistémicopulmonares, y padece además de un grado moderado de hipertensión pulmonar, lo que hace de su evaluación médica completa una urgencia absoluta. "El médico le ordenó varios exámenes cateterismo cardíaco para ver si dependiendo de eso pueden definir si es apto para una lista de trasplante o no", contó su madre.

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Ante la prolongada y angustiante espera de un año, la familia insiste firmemente en que no están pidiendo una atención preferencial, sino que sea atendido a tiempo para poder actuar.



Lucas ya fue trasladado a Bucaramanga

El impacto del video en redes sociales movilizó de inmediato al presidente y a la ministra de salud, Ana María Vesga, quien a través de la red social X solicitó personalmente que el menor fuera atendido de manera prioritaria. Tras esta gestión, la Nueva EPS informó que Lucas fue trasladado desde Cúcuta en un avión ambulancia (medicalizado) hasta el aeropuerto de Lebrija, y luego fue movilizado hasta la Fundación Cardiovascular de Colombia en Floridablanca/Bucaramanga, Santander.

Un equipo de cardiólogos realizará chequeos minuciosos para determinar si es candidatos a la cirugía de Fontán, un procedimiento quirúrgico que consiste en conectar la vena cava inferior a la arteria pulmonar para completar una corrección de tipo univentricular. También, se evaluará si es candidato a un trasplante cardíaco o un implante de corazón artificial.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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