Ideam advierte de tiempo seco y aumento de temperaturas en varias regiones: ¿disminuyen las lluvias?

El clima en Colombia tendría unas características diferentes a las presentadas en enero y febrero, donde las fuertes lluvias fueron protagonistas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que se espera una "disminución de nubosidad y aumento de radiación solar", lo que generará temperaturas más altas en varias regiones del país durante estos primeros días de marzo.

"En cumplimiento de su misión de generar conocimiento y realizar el seguimiento permanente a las condiciones hidrometeorológicas del país, informa a la ciudadanía y a las autoridades que, de acuerdo con el monitoreo y análisis de los pronósticos recientes, se prevén días con incremento en las temperaturas en distintas regiones de Colombia durante finales de febrero e inicios de marzo", se lee en un comunicado del Ideam, en el que además agregan que la alta humedad en zonas como la Amazonía y la Orinoquía, que incrementarían la sensación térmica. Si bien el descenso de nubosidad no significa una decrecimiento inmediato de las lluvias si podría significar que las condiciones atípicas que fomentaron la formación de precipitaciones se han mermado.



¿Cuáles serían las zonas afectadas por el aumento de temperaturas?

La entidad asegura que "las condiciones actuales muestran un descenso en la cobertura nubosa, especialmente en las regiones de la Orinoquía, Amazonía, el centro y oriente de la región Caribe, así como en sectores del bajo Magdalena". Las características favorecen una mayor radiación solar, lo que a su vez conlleva a un aumentos de las temperaturas máximas. "De acuerdo con los modelos de pronóstico analizados por el Instituto —que integran variables como nubosidad, temperatura y humedad—, estas condiciones podrían extenderse también hacia sectores del centro y norte de la región Andina", agregaron desde la entidad.



"En zonas de la Amazonía y en el oriente y sur de la Orinoquía, los niveles elevados de humedad podrían generar una sensación térmica más alta, intensificando la percepción de calor en estas áreas", dijo el Ideam. La entidad hizo un énfasis especial en varios departamentos y zonas que podrían resultar más afectados:



Meta

Casanare

Arauca

Vichada

Caquetá

Putumayo

Amazonas

Vaupés

Guainía

Cesar

Magdalena

La Guajira

Centro y norte de Bolívar

Valle del Magdalena medio

Recomendaciones del Ideam ante aumento de temperaturas

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Tomar medidas de autocuidado, como la adecuada hidratación y la reducción de la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.

Atender las recomendaciones de las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo.

El instituto continuará realizando el seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas en el territorio nacional, con el propósito de anticipar posibles riesgos asociados a estos episodios de altas temperaturas y brindar información oportuna para la toma de decisiones.