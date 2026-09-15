Alerta en Norte de Santander por desaparición de comerciante: familia habría sido extorsionada

Hilda Rosa Bayona ya cumple una semana de desaparecida, mientras que su familia clama por su pronto regreso en medio del temor y la preocupación. Esta líder comunitaria y comerciante de Convención, Norte de Santander, fue vista por última vez el pasado 8 de septiembre, cuando fue abordada por unos hombres desconocidos que se trasladaban en una motocicleta de marca Suzuki. Desde ese momento no se ha sabido más sobre su suerte y paradero. El personero municipal, Jonny Quintero, indicó que tanto Hilda Rosa como toda la familia Bayona son personas reconocidas en Convención, ya que se han dedicado toda la vida al comercio.



El presunto secuestro de doña Hilda ocurre en un municipio que está marcado por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc. De hecho, este 15 de septiembre se registró la liberación de cuatro personas que fueron raptadas por una estructura del Eln en zona rural de Convención.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Hilda Bayona?

De acuerdo con la familia, la señora Hilda estaba en el garaje de su casa, ubicada en el barrio El Centro, cuando fue interceptada por los dos sujetos, quienes se desplazaron con ella a una dirección desconocida el día martes a las 8:15 p. m. Lo último que recibió la familia fue una comunicación anónima que exige 2.500 millones de pesos a cambio de liberar a Bayona, pero no han recibido una confirmación de su estado o una señal de vida para verificar su estado actual. La Personería del municipio asegura que hasta ahora no tiene conocimiento de amenazas o extorsiones contra la víctima que puedan vincularse con lo que parece ser un secuestro.

“Nosotros con el paso de los años hemos sufrido el flagelo de la violencia en la región, de la presencia de actores armados que día a día hacen presencia en los municipios”, detalló el personero a Noticias Caracol, quien explicó que las extorsiones, amenazas, enfrentamientos y otros delitos se presentan a diario en la región. La situación de orden público ha ameritado que desde Convención se solicite la presencia de organismos departamentales y nacionales.

La familia de la señora Hilda aún no señala a ninguna persona u organización que crea que esté detrás del rapto. Para ellos, la prioridad es proteger la vida e integridad de su ser querida. “A quienes estén con Hilda les pedimos, con absoluto respeto, que permitan una señal de vida y establezcan comunicación a través de los números familiares que ella conoce. Hilda, toda tu familia te espera. Estamos contigo”, declararon.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co