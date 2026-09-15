Agua en Suba: Acueducto terminó reparación y servicio comienza a restablecerse de forma gradual

Habitantes de varios sectores de Suba comenzarán a recibir nuevamente el servicio de agua luego de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), terminara los trabajos de reparación de una tubería matriz que presentó un daño en la avenida Ciudad de Cali con calle 139. La empresa informó que las labores técnicas y operativas concluyeron y que en este momento el sistema se encuentra en una etapa de recuperación. Las tuberías que llevan el agua hasta las viviendas están siendo llenadas nuevamente, mientras los equipos trabajan en la estabilización de las presiones de la red.

"Actualmente las redes de distribución de agua a las viviendas se encuentran en proceso de llenado y estabilización de las presiones, lo que permitirá que el servicio de agua se restablezca paulatinamente en el transcurso de día y la madrugada. Dentro del proceso de recuperación del servicio, las zonas más alejadas de la red serán los últimos barrios que recibirán el servicio mientras se terminan de llenar completamente las tuberías". Por esta razón, el regreso del servicio no será simultáneo en todos los sectores. El Acueducto explicó que el suministro se normalizará paulatinamente durante el día y la madrugada, a medida que las redes recuperen sus niveles habituales de agua.



La EAAB mantendrá el "servicio alterno de carrotanques durante el día de hoy mientras termina completamente el proceso de suministro de agua a todos los usuarios del sector".



Derrumbes habían retrasado labores de restablecimiento del agua en Suba

La reparación de una tubería ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba, tuvo que extenderse este martes debido a varios derrumbes registrados dentro del área de trabajo durante la noche y la madrugada. De acuerdo con el reporte entregado por el Acueducto de Bogotá, los incidentes ocurrieron mientras los operarios adelantaban trabajos de soldadura para instalar el nuevo tramo de la red.

La intervención se realiza a unos seis metros de profundidad, por lo que los movimientos de tierra representaron un riesgo para el personal que permanece en el lugar. "Informamos que, durante la noche y la madrugada, mientras se adelantaban los trabajos de soldadura de la nueva tubería, se presentaron derrumbes al interior del área de trabajo, ubicada a más de seis metros de profundidad". La situación impidió terminar las labores en el tiempo que había sido previsto inicialmente.



Vecinos de Suba 👷🚧

Informamos que, durante la noche y la madrugada, mientras se adelantaban los trabajos de soldadura de la nueva tubería, se presentaron derrumbes al interior del área de trabajo, ubicada a más de seis metros de profundidad.



Esta situación generó condiciones… https://t.co/zZcOIAm2Jh pic.twitter.com/X2CcaEQgXU — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) September 15, 2026

Publicidad

Acueducto se pronunció sobre restablecimiento del agua en Suba

El Acueducto señaló que sus equipos continúan trabajando en el punto afectado para completar la reparación de la red matriz y avanzar hacia la recuperación del suministro en los sectores que dependen de esta infraestructura. La empresa explicó que durante la jornada "los operarios retiraron el tramo de tubería afectada y avanzaron en la instalación de cuatro metros de una nueva red para reforzar la infraestructura existente".

"Nuestro equipo técnico continúa trabajando en la reparación de la red matriz ubicada en la Avenida Ciudad de Cali con calle 139, en la localidad de Suba. Durante la noche, se llevarán a cabo los trabajos de anclaje, soldadura y relleno del punto intervenido", indicó la entidad. Según explicó el Acueducto, los sectores que se encuentran más alejados de la red principal pueden tardar más en recuperar el suministro una vez sea superado el derrumbe, debido a que primero deben volver a llenarse las redes de distribución y alcanzar los niveles necesarios para normalizar el servicio.

Publicidad

El Acueducto indicó que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los operarios antes de avanzar con las actividades pendientes. "Esta situación generó condiciones de riesgo para la seguridad de los operarios e impidió concluir la reparación y restablecer el servicio de agua en los tiempos inicialmente previstos". Por ahora, la empresa mantiene la entrega de agua potable a través de carrotanques como medida de atención para los usuarios que continúan sin suministro. Los vehículos pueden ser solicitados por medio de la Acualínea 116, de acuerdo con las necesidades de los sectores afectados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL