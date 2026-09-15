Buscan responsable de ataque con machete contra perrita en Antioquia: ofrecen millonaria recompensa

Las autoridades buscan establecer quién estaría detrás del presunto ataque con machete contra una perrita llamada Negra, en el municipio de Remedios, Antioquia. La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar, judicializar y capturar al responsable del caso de maltrato animal.



La denuncia sobre la agresión fue difundida inicialmente por un refugio de animales y generó rechazo entre ciudadanos y organizaciones que pidieron esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con la información divulgada, un hombre habría atacado en varias oportunidades con un machete al animal.

Las imágenes difundidas junto con la denuncia muestran a la perrita, de pelaje negro y café, con heridas visibles en una de sus patas y dificultades para apoyarla mientras intenta alimentarse. El caso generó solicitudes de intervención de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Remedios para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que el animal resultó lesionado.

Tras el ataque denunciado, la perrita fue trasladada a una fundación ubicada en Guarne, donde continuará recibiendo atención veterinaria mientras se recupera de las heridas.



La Gobernación de Antioquia informó que mantiene abierta la búsqueda de información que permita establecer la identidad de quien habría cometido la agresión y anunció una recompensa de hasta $50 millones para quien aporte datos que conduzcan a su identificación, judicialización y captura.



Las autoridades habilitaron las líneas 314 358 72 12, 321 394 70 94 y 123 para recibir información relacionada con el caso. Además, la Gobernación invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de maltrato animal a través de la Línea 123 Antioquia.

Ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar al presunto responsable del ataque contra “Negra” en Remedios.



La perrita ya fue trasladada a una fundación en Guarne para continuar su atención veterinaria mientras se recupera… pic.twitter.com/mqICoi2QUe — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) September 15, 2026

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Denuncia señala a trabajador de un establecimiento

Según lo reportado por Teleantioquia, la denuncia ciudadana señala como presunto responsable a un trabajador de un establecimiento comercial de Remedios. Sin embargo, hasta el momento esta acusación corresponde a la información entregada en la denuncia y no se ha establecido judicialmente la responsabilidad de la persona señalada.

Por ello, entre las solicitudes realizadas por organizaciones y ciudadanos está la recopilación de las pruebas que permitan esclarecer el caso. Entre los elementos mencionados se encuentran videos, fotografías, testimonios y el reporte médico veterinario sobre las lesiones de Negra.

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El representante a la Cámara por Antioquia Simón Molina también se pronunció sobre el caso y pidió a las autoridades investigar lo sucedido y proteger al animal.

“Un perro herido con machete es un delito. Qué dolor! Hay que investigar, proteger al animal y que el responsable responda”.

Molina también hizo un llamado a la Fiscalía, la Policía de Antioquia y la Alcaldía de Remedios para verificar las condiciones del canino, recoger las pruebas y abrir el caso.

“Quien maltrata a un animal indefenso tiene que enfrentar la justicia. No más indiferencia”, concluyó.



¿Qué establece la Ley Ángel sobre el maltrato animal?

El marco legal colombiano señala que la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, endureció las sanciones frente al maltrato animal y actualizó disposiciones del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

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Para los casos en los que el maltrato cause la muerte o lesiones que afecten gravemente la salud o integridad física de un animal, se contemplan penas de prisión de 12 a 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). También puede existir una inhabilitación de entre uno y tres años para ejercer actividades relacionadas con animales.

Las penas pueden aumentar entre la mitad y tres cuartas partes cuando concurren determinadas circunstancias, entre ellas actos cometidos con sevicia o crueldad extrema, en espacios públicos, en presencia de menores de edad, por parte de servidores públicos o cuando las conductas crueles son difundidas en redes sociales o medios masivos.

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La Ley Ángel también contempla la prohibición para que las personas condenadas por maltrato animal puedan adoptar, comprar, cuidar o albergar animales durante un periodo equivalente al doble del tiempo de la pena principal.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co