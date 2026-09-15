Así se ve el primer tramo del malecón de Cartagena: ¿cuándo se entregará la obra?

El Gran Malecón del Mar inicia la apertura de uno de sus tramos en Cartagena. El primer tramo ya es funcional y ha iniciado a cambiar su entorno. Los cartageneros ya iniciaron a disfrutar de este pasaje para hacer deporte y caminatas casuales con sus mascotas. La entrega de los dos kilómetros ocurrirá en el mes de octubre y conectará los sectores de Playa Azul con el parque lineal de Crespo.



Teremar Londoño, secretaria de Turismo, resaltó la importancia de este proyecto para los transeúntes, que podrán gozar de senderos y ciclorrutas. El sector de comercio se suma a este corredor turístico con los “chiriguitos” o quioscos, donde habrá servicios de restaurantes e hidratación para quien pase. De igual manera, el malecón facilitará el ingreso a las playas y habrá baños para quienes estén en el mar. La apertura oficial será este 15 de octubre.

Sin embargo, todavía queda trabajo por delante. Quien visite la zona costera se dará cuenta de que aún hay tramos en construcción. Uno de los puntos claves por intervenir es la conexión entre Playa Azul con el aeropuerto, que será transformado. “El alcalde ha dicho que se deben hacer todos los trabajos para que el ecosistema de la bocana esté perfecto”, dijo la funcionaria. La intención del malecón es crear “islas verdes” en las que la vegetación y la comunidad convivan en sintonía mientras desempeñan actividades de ocio.

Sobre la administración del lugar, el alcalde Dumek Turbay dispuso que el Gran Malecón sea administrado por una empresa pública, cuya creación ya fue aprobada por el Concejo de la ciudad. La idea es que la corporación cuente con una junta directiva completamente pública, por organismos de la alcaldía. Sobre los ingresos de la empresa y su mantenimiento, estos vendrán por cuenta de la actividad económica del malecón y del 1 % del impuesto predial.



Uno de los elementos más destacados de la primera fase es El Mirador del Sol, que pretenden convertir en un nuevo referente turístico del país, incluyendo una rueda de la fortuna. Este inmenso atractivo podría llegar entre octubre y noviembre. En marzo de 2027 estaría abierta al público tras su montaje en sitio.



El megaproyecto abraca cinco kilómetros y tiene como meta crear una conexión peatonal y sostenible al norte de la ciudad y colindante al mar Caribe. Se estima que el corredor generará, una vezabierto, más de 600 actores de plata. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Gran Malecón del Mar, conformado por A&D Alvarado & During S.A.S.; Dinacol S.A.S. Y Escalona Ingeniería S.A.S. La obra tiene un valor de 196’992.085.270,11 millones de pesos.

María Paula Rodríguez Rozo

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