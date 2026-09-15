IDRD busca nuevos Guardianes de la Ciclovía en Bogotá: ¿cómo inscribirse en la convocatoria?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrió una nueva convocatoria dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios que quieran hacer parte del proceso de cualificación para convertirse en Guardianes y Guardianas de la Ciclovía de Bogotá, quienes son los encargados de prepararse a través de un "proceso de cualificación, verificación de requisitos y conformación del banco de elegibles", para garantizar el plan "logístico, operativo y humano" de la Ciclovía.

Uno de los aspectos que deberán tener en cuenta los aspirantes es la disponibilidad de tiempo. De acuerdo con el Instituto, las actividades relacionadas con el proceso se realizarán principalmente durante los fines de semana, domingos y días festivos, por lo que esta condición hace parte de los requisitos para participar. La convocatoria busca conformar un banco de elegibles para los diferentes roles que apoyan el funcionamiento de los programas bici del IDRD.



Estos son los requisitos para ser Guardián o Guardiana de la Ciclovía

Entre los requisitos establecidos por el IDRD se encuentra contar con una afiliación vigente al sistema de salud. Los aspirantes también deberán disponer de una bicicleta todoterreno en buenas condiciones, la cual debe estar registrada en Registro Bici Bogotá. Además, es necesario ser mayor de edad y demostrar que se está cursando actualmente un programa técnico profesional, tecnológico o universitario en etapa de pregrado.

Para los hombres que quieran participar, el Instituto señala que también será necesario tener definida la situación militar, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa vigente. Otro de los aspectos que será tenido en cuenta durante el proceso son las condiciones físicas necesarias para cumplir con las actividades asociadas a este rol. Por esta razón, la disponibilidad no será el único factor que deberán considerar quienes quieran avanzar en la convocatoria.



¿Qué habilidades busca el IDRD en los aspirantes?

Además de los requisitos formales, el proceso contempla la valoración de algunas competencias relacionadas con el trabajo que realizan los Guardianes y Guardianas de la Ciclovía. Entre ellas están la vocación de servicio, proactividad, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, organización y creatividad. También se tendrán en cuenta la capacidad de aprendizaje y las habilidades para relacionarse con otras personas.



"Los Guardianes y Guardianas son una pieza fundamental de nuestra Ciclovía. Esta convocatoria es una oportunidad para que nuevos jóvenes se formen, fortalezcan sus capacidades y, al mismo tiempo, aporten al cuidado y disfrute de uno de los espacios más queridos por los bogotanos. Queremos personas con vocación de servicio, compromiso y ganas de trabajar por la ciudad", señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.



¿Cómo será el proceso para ser Guardián de la Ciclovía?

La inscripción será únicamente la primera etapa del proceso. Después del cierre de la convocatoria, el IDRD continuará con las diferentes fases contempladas en el cronograma. Los aspirantes podrán ser citados a pruebas y jornadas de inducción, como parte del proceso de cualificación y verificación de requisitos. Las actividades se realizarán principalmente durante los fines de semana.



Según la información entregada por el Instituto, todo el proceso tendrá una duración aproximada de cuatro meses. Durante este periodo se desarrollarán las diferentes etapas establecidas antes de definir el banco de elegibles. Las personas interesadas podrán realizar su inscripción entre el 15 y el 30 de septiembre de 2026, mediante este link. El Instituto señaló que el objetivo de esta convocatoria es fortalecer "el equipo humano que acompaña cada jornada de la Ciclovía y contribuye a que miles de ciudadanos disfruten de manera segura, organizada y cercana este tradicional espacio de recreación y actividad física en Bogotá".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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