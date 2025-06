Alud en Bello deja por lo menos ocho personas muertas: “Veíamos gente corriendo, llorando”

Una tragedia se vivió en el municipio de Bello, en Antioquia, por un alud que se registró sobre las 3:25 de la madrugada de este martes 24 de junio, en los límites con el barrio Santo Domingo, en Medellín, que deja por lo menos ocho personas muertas y diez desaparecidas, además de otras cinco heridas.

Varias personas ya han abandonado la zona ante el riesgo de un nuevo derrumbe, pues la lluvia no para en el sector. Sin embargo, algunos residentes están atrapados y autoridades trabajan para poderlos sacar del lugar.

“Veíamos lodazales, motos arrastradas”

Luis Alberto Ospina, quien habita en el sector de Bello, manifestó en entrevista con Noticias Caracol que en la madrugada “sentí la bulla de muchas personas, la gente gritando ‘salgan que viene la corriente, viene la quebrada’”.

Cuando salió de su hogar narró que “veíamos lodazales, motos arrastradas por la quebrada, taxis que se fueron contra los buses, fue un solo dolor de la gente corriendo, gritando, llorando”.

Marín Rueda contó que sobre las diez de la noche del lunes empezó el aguacero que luego desencadenó la tragedia que se originó en la vereda Granizal, en el municipio de Bello. El alud se vino sobre varias viviendas y causó estragos en el barrio Santo Domingo, ubicado debajo de la montaña, en Medellín.

Ospina, por su parte, afirmó que “la quebrada se puede desbordar en cualquier momento otra vez”, ya que la lluvia no se detiene. No obstante, las autoridades no detienen su labor en los límites de Bello y Medellín para evacuar la gente y tratar de llegar hasta el punto donde estarían las personas desaparecidas, pues algunas viviendas quedaron totalmente sepultadas.

“Estamos con lazos, palas, todo el mundo ayudando a pasar de un lado a otro”, recalcó Luis Alberto sobre la ayuda que se sigue brindando para sacar a las personas del sitio, que sigue siendo peligroso.

El acceso al sitio de la emergencia no ha sido fácil, pues el lodo cubrió las vías de acceso y aún no llega maquinaria amarilla al lugar para remover los escombros.

Lorena González Ospina, alcaldesa de Bello, agregó que por lo menos diez viviendas resultaron afectadas por el alud, aunque el balance de daños podría ser mayor y aumentar con el paso de las horas si la lluvia no se detiene.

En medio de la fuerza de la corriente de agua que sigue cayendo en las calles del barrio Santo Domingo, la gente se aferra a una soga atravesada en el sector para cruzar de un extremo a otro y salvar sus bienes.

