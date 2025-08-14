Madre e hijo que siguieron a vecino y luego lo asesinaron, en Colombia, fueron judicializados

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que, con base en el material probatorio recolectado durante los últimos meses, pudieron ser judicializados Marisela Barragán Romero y Jesús David Chica Barragán por su presunta participación en un delito de homicidio agravado que provocó conmoción entre los habitantes del municipio de San Antero, departamento de Córdoba.

Y es que, acorde con lo se conoció, ambos implicados, quienes son madre e hijo, habrían presentado un altercado verbal con uno de sus vecinos que condujo a que los señalados autores lo persiguieran para posteriormente atacarlo.

Según los resultados que ha arrojado por ahora la investigación, los hechos se desarrollaron en el sector del mercado de pescados, donde los hoy procesados sostuvieron una fuerte discusión con la víctima, que sería vecina de los ahora procesados. Posteriormente, cuando el hombre se dirigía a su vivienda, fue interceptado por un grupo de personas, entre las que se encontraban Barragán Romero y Chica Barragán.

Pese a que la víctima intentó resguardarse en su casa, fue perseguida por el grupo, que lo atacó con objetos contundentes y armas cortopunzantes. Las heridas provocadas durante la agresión resultaron ser tan graves que el hombre falleció más tarde tras haber sido trasladado a un centro médico de la zona.



Ambos implicados recibieron medida de aseguramiento

Durante las audiencias preliminares, los acusados no aceptaron los cargos imputados por el ente investigador. No obstante, un juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Jesús David Chica Barragán, mientras que Marisela Barragán Romero deberá cumplir una medida de aseguramiento domiciliaria, dado que es madre soltera.

La Fiscalía General de la Nación, por el momento, continúa con este proceso investigativo, manteniendo firme el principal objetivo de esclarecer completamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

