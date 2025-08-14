Habitante de calle que habría asesinado a joven en Itagüí fue llevado a la cárcel: ¿qué sigue?

El habitante de calle señalado de haber apuñalado de muerte a un joven de 19 años en Itagüí fue llevado a la cárcel de manera preventiva tras las audiencias preliminares. El hombre fue identificado como William de Jesús Cadavid, de 67 años, y fue imputado por el delito de homicidio agravado, tras haber atacado al ciudadano previamente mencionado mientras este sacaba a su mascota.

Todo aconteció el pasado 11 de agosto. Aunque por el momento no se ha establecido una versión oficial de los hechos, y la Fiscalía ha dicho que el señalado cometió el ataque "sin mediar palabra", el testimonio que la hermana del joven dio al medio local Mi Oriente sostiene que, al parecer, el joven asesinado fue atacado por el habitante de calle luego de que este le reclamara por una patada que propinó el ya procesado a su mascota.

El joven intentó pedir auxilio y hasta perseguir a su atacante, pero la herida le provocó una muerte fulminante que lo hizo desplomarse a los pocos segundos del hecho. Esta trágica escena quedó captada por cámaras de seguridad de la zona, dejando videos que se hicieron virales en redes sociales y provocaron indignación entre los habitantes de este municipio colombiano.

Se supo que durante las audiencias preliminares que se llevaron a cabo este jueves, Cadavid no aceptó los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) por el delito de homicidio agravado. Se está a la espera de que avance el respectivo procedimiento judicial, recolectando pruebas y testimonios de las personas que estuvieron en el lugar, para determinar la culpabilidad del procesado.



El testimonio del padre de joven asesinado en Itagüí

El padre del asesinado, Sergio Yepes, quien fue consultado por el diario El Colombiano, comentó las circunstancias en las que se presentó el homicidio. Según relató, el menor no logró llegar a un centro asistencial debido a la gravedad de la herida que le propició su agresor y perdió la vida en el lugar.

Yepes dijo al medio citado que su hijo estaba sacando a su mascota luego de llegar de su curso de inglés. Se preparaba y hasta estudiaba idiomas para ingresar a la universidad, pues quería formarse como administrador de empresas. Asimismo, el progenitor del joven relata que Yepes estaba buscando trabajo para poderse costear sus estudios. “Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés", agregó.

El joven se encontraba a la vuelta de su casa con su mascota cuando, de un momento a otro, el habitante de calle que previamente le había pedido limosna lo atacó por detrás con un puñal. Pese a que el joven intentó llamar la atención y hasta quiso perseguir al delincuente, la grave herida ocasionó que se desplomara a los pocos segundos. “Una vez lo sacó, a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, agregó al medio antioqueño.



¿Quién es el señalado autor del crimen que no aceptó cargos?

El señalado autor del crimen contra Esteban Yepes en Itagüí es William de Jesús Cadavid, un hombre de 67 años en situación de calle. Testigos lo describieron como una persona de edad avanzada, con poca cabellera, barba blanca abundante y una chaqueta gris. Según los relatos, Cadavid habría sacado un arma blanca de uno de sus bolsillos y atacado al joven por la espalda, causándole una herida mortal.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, y anunciada oficialmente por la Alcaldía del municipio mediante redes sociales. El operativo se logró gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Policía Militar, la Policía Nacional y el sistema de cámaras de vigilancia, que permitió ubicar al agresor en Envigado, donde finalmente fue detenido.

