Asesinan a 2 policías en Cauca: sicarios dispararon ráfaga y dejaron supuesto explosivo en la zona

Un escalofriante caso de sicariato se presentó a plena luz del día en el municipio de Morales, Cauca, luego de que dos patrulleros de la policía fueran asesinados. Al parecer, los responsables se movilizaban en una camioneta y usaron armas largas en su cometido.

Los dos uniformados estaban cerrando el perímetro que inicia en la vía hacia la estación de Policía del municipio, custodiando así la zona. En eso, un gran vehículo se atravesó frente a ellos y de sus ventanas dos delincuentes dispararon una ráfaga contra ellos.

Ambos integrantes de la fuerza pública cayeron desplomados al suelo. En eso, los asesinos alcanzaron a bajar del vehículo en el que se movilizaban, les retiraron las armas a los policías, dejaron un objeto, al parecer explosivo, y se dieron posteriormente a la fuga.

Por el momento la zona se encuentra acordonada, pues las autoridades están a la espera de las respectivas revisiones de este objeto potencialmente peligroso. Por el momento tampoco se descarta que dicho artefacto pueda ser un señuelo para despistar a las autoridades.



Las víctimas del ataque armado fueron identificadas como Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles. Por el momento, el director general de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, se pronunció al respecto y lamentó lo acontecido, anunciando el despliegue de capacidades de inteligencia e investigación criminal que permita dar con el paradero de los asesinos.

"Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la Estación de Policía de Morales (Cauca), que segó la vida de nuestros patrulleros de policía Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia. Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multi crimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen. ¡No habrá refugio para estos asesinos!", escribió, desde sus redes sociales, el general previamente mencionado.

