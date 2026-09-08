¿Quién era Juliana Ávila, joven de 20 años que murió tras participar en la Maratón Medellín 2026?

Como Juliana Ávila Sauda fue identificada la joven de 20 años que perdió la vida luego de participar en la Maratón Medellín el pasado domingo 6 de septiembre. La mujer murió después de presentar complicaciones de salud durante la carrera de categoría 21k y, aunque fue trasladada al Hospital General de Medellín, terminó falleciendo de manera lamentable. A través de un comunicado, los organizadores del evento se pronunciaron y lamentaron lo sucedido.

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. Durante la jornada del domingo 6 de septiembre, mientras participaba en la distancia de 21K, nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”, indicó Maratón Medellín.



Agregó la empresa que, “en este momento, nuestra prioridad es acompañar a su familia y seres queridos, brindarles todo nuestro apoyo y respetar este difícil momento. Desde Maratón Medellín lamentamos profundamente la partida de una integrante de nuestra comunidad, quien hizo parte de una jornada que para miles de corredores representa pasión, esfuerzo y amor por correr. Nos unimos de corazón a su familia y a sus seres queridos. Acompañamos su dolor con respeto, solidaridad y sinceras condolencias”.



"Tuvo dos paros cardiacos": alcalde de Medellín sobre Juliana Ávila

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la joven de 20 años “tuvo tres paros cardiacos. Tuvo que ser reanimada en tres oportunidades”. Agregó el mandatario local que “yo he estado en contacto con su familia orando por ella, por su familia”.

De acuerdo con información de la emisora Blu Radio, Juliana Ávila Sauda era pareja sentimental de Julián Restrepo, hijo de José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia. El cadáver de la joven será trasladado hacia la ciudad de Bogotá.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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