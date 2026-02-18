Impactante video: soldado fue impactado por un rayo en Popayán, mientras se acercaba a helicóptero

En un video compartido en redes sociales se ve cómo un soldado que se encontraba de pie junto a un helicóptero fue impactado por un rayo, e inmediatamente cayó al suelo, en el Cantón Militar José Hilario López de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. La situación se volvió viral y generó preocupación en los usuarios, quienes se preguntaron sobre el estado de salud del uniformado, por lo que el Ejército Nacional dio información sobre lo sucedido.

En el metraje, se ve cómo el rayo impacta la aeronave, la cual genera una especie de humo. El soldado se encuentra a un costado del helicóptero revisando algo, cuando de repente cae al suelo lentamente. El incidente ocurrió durante una tormenta eléctrica en la zona el pasado fin de semana, cuando el uniformado, cuya identidad se desconoce, estaba cumpliendo con labores de centinela y seguridad perimetral.

Según informó El Colombiano, el Ejército detalló que se trataba de un helicóptero tipo UH-60 Black Hawk, el cual resultó con algunos daños, pues el rayo golpeó la estructura de la aeronave provocando afectaciones en el rotor de cola. Es por eso que por el momento “permanece fuera de operación mientras se adelanta la valoración técnica correspondiente”.



AUnque inicialmente se especulaba que esto ocurrió en medio de ataques por parte de grupos armados, las autoridades descartaron esta hipótesis y aclararon que se trató, exclusivamente, de un fenómeno meteorológico. Con respecto al estado de salud del uniformado, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que el soldado fue llevado a un centro médico para evaluar su estado de salud. Aunque aún se encuentra bajo supervisión, está estable y, de acuerdo con las autoridades, no sufrió heridas de gravedad.

#IMPACTANTE. Soldado sobrevivió a impacto de rayo en el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, mientras se encontraba cerca de un helicóptero. El uniformado fue trasladado a centro asistencial y, según la 3ra División del Ejército Nacional, su estado de salud es estable. pic.twitter.com/q6COWEXf8a — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 16, 2026

Pronóstico del clima en Colombia, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que, para la semana del 16 al 22 de febrero se prevé "aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial a mayormente cubierto, probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina. Sur de la región Caribe y en la Amazonia.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, se hacen las siguientes recomendaciones:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

