Gobierno anunció 900 becas para que profesionales estudien maestrías y doctorados sin endeudarse

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció la apertura del programa 'Becas para el Cambio', una estrategia con la que el Gobierno Nacional busca reemplazar el modelo de formación avanzada basado en créditos educativos por un esquema de apoyos económicos directos. La convocatoria, que inicia en febrero de 2026, contará con una inversión de 370 mil millones de pesos y proyecta beneficiar a cerca de 900 profesionales en todo el país.

La propuesta plantea "abandonar el sistema basado en créditos y endeudamiento para dar paso a una política de Estado que garantiza la formación a través de apoyos económicos a la población históricamente vulnerable". De acuerdo con la ministra Angela Yesenia Olaya Requene, el objetivo es ampliar el acceso a la formación avanzada y reducir las barreras que históricamente han limitado la participación de personas provenientes de sectores con menos recursos.

¿Cómo funcionan las 'Becas para el Cambio'?

La transición hacia este nuevo sistema cuenta con respaldo en el Conpes 4182, documento que autoriza una inversión cercana a los 370 mil millones de pesos. Con estos recursos se espera financiar alrededor de 900 cupos para estudios de alto nivel, tanto en el país como en el exterior, dependiendo de las condiciones que establezca la convocatoria. Según explicó la cartera de Ciencia, el propósito es garantizar que los seleccionados puedan dedicarse plenamente a su proceso académico sin depender de créditos.



Por eso, uno de los cambios centrales del programa es que los beneficiarios no asumirán obligaciones financieras posteriores, ya que el apoyo cubrirá de manera integral los costos de matrícula, un componente de sostenimiento mensual y recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. En ese sentido, el programa establece criterios de priorización social y territorial.



El 60% de los cupos estará destinado a mujeres, con el fin de promover una mayor participación femenina en áreas científicas y tecnológicas. Asimismo, se dará prioridad a personas clasificadas en los estratos 1, 2 y 3, así como a integrantes de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En materia regional, la iniciativa contempla una asignación específica de recursos para territorios que históricamente han tenido menor acceso a la formación avanzada.

Más de 110 mil millones de pesos, equivalentes al 30% del presupuesto total, se orientarán a regiones como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos, con el fin de "corregir la concentración histórica del conocimiento en las grandes ciudades". El Ministerio también informó que el 60 % del presupuesto del programa será destinado a universidades públicas, como parte de una estrategia para fortalecer el sistema estatal de educación superior y consolidar capacidades investigativas en instituciones oficiales.



Áreas de estudio en 'Becas para el Cambio' que serán priorizadas

En cuanto a las áreas de estudio priorizadas, el programa orientará los apoyos hacia campos considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Entre ellos se encuentran la inteligencia artificial, la transición energética, la bioeconomía, la soberanía sanitaria y la seguridad alimentaria. Según el Gobierno, la selección de estas líneas responde a necesidades productivas y científicas del país.

La apertura oficial del proceso está prevista para febrero de 2026, y en las próximas semanas el Ministerio publicará los términos de referencia, los requisitos, el cronograma y los mecanismos de evaluación. Se espera que la convocatoria contemple criterios académicos, experiencia investigativa y compromiso con el desarrollo regional.

"Esta apuesta por la soberanía científica se alinea con los grandes retos nacionales, orientando la formación hacia áreas estratégicas como la inteligencia artificial, la transición energética, la bioeconomía, la soberanía sanitaria y la seguridad alimentaria. Los apoyos económicos comenzarán su proceso de apertura en febrero de 2026, cubrirán de forma integral desde los costos de matrícula hasta el sostenimiento mensual y el apoyo a proyectos de investigación", indicó la institución.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co