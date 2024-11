Aparece video inédito del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía

Apareció un video inédito sobre el asesinato deJuan Felipe Rincón , joven de 21 años e hijo del inspector de la Policía Nacional, general William Rincón. Las imágenes fueron grabadas minutos después del crimen, ocurrido el pasado domingo en el barrio Quiroga, sur de Bogotá.

En el metraje se ve al que sería el escolta de la víctima y a miembros de la comunidad que le reclaman por haber disparado. Una señora, presuntamente familiar de las menores de edad que habrían sido contactadas por Juan Felipe Rincón, le alega a los policías que atienden el caso. En el piso, yace el cadáver del hombre.

“Le disparó a tres personas. Me disparó a mí, le disparó a todos. ¿Entonces qué fue? Violadores”, dice, alterada e indignada, la mujer.

La grabación fue publicada por la emisora Blu Radio. Sin embargo, Noticias Caracol se abstiene de compartir las imágenes por la crudeza de las mismas, ya que se obversa el cuerpo sin vida.

Testigo acusa a Juan Felipe Rincón

Una testigo de los hechos, en diálogo con Blu Radio, sostuvo lo siguiente: "Lo que pasó es que el hijo del general, al parecer, estaba hablando con dos menores de edad, una de 15 y una de 8 años. Un familiar de la menor de 8 años se dio cuenta de las conversaciones y lo que decidimos hacer fue citarlo al punto, en el Quiroga, para confrontarlo sobre los hechos y entregarlo a las autoridades".

Según su testimonio, "cuando él (el joven) llegó, se generó una riña, una confusión, ya que el escolta lo que hizo fue empezar a amedrentarnos a todos con el arma. Empezó a dispararnos a todos. En medio de esa balacera, él hirió de gravedad al hijo del general".

Puntualizó la mujer que "en medio de esa balacera resultaron dos personas gravemente heridas, las cuales ahorita están en el hospital y las están acusando por algo que no fue así. Lo único que yo deseo es que todo salga a la luz y que salga culpable el que realmente cometió esto, ya que la única persona que accionó el arma de fuego, porque soy testigo, fue el escolta".

Habla mamá de Juan Felipe Rincón

En las últimas horas, Dina Morales, la madre del joven asesinado en Bogotá, fue entrevistada por Noticias Caracol en vivo. La señora aseguró que a Juan Felipe Rincón le tendieron una trampa y se resistió a dar crédito a la versión que indica que el hombre de 21 años estuviera contactando a menores de edad.

"Si ellos (los familiares de las menores) dicen que lo querían confrontar, a mí me parece que eso es mentira, porque si yo voy a confrontar a alguien, por más rabia que tenga, no me voy armada. Mi hijo llegó solo. Habían tres tipos y dos mujeres. ¿Por qué necesitar un arma? No más con uno solo, se pudo haber encargado, porque mi hijo no peleaba. Mi hijo no tenía ninguna experiencia en defenderse, porque nunca había pasado por una situación de esas. Para mí todo esto es una mentira, a mi hijo le pusieron una trampa. ¿Con qué fin? No lo sé".

Dina Morales agregó: "Pero si mi hijo realmente estaba haciendo lo que esta gente dice, ¿por qué no acudir a la Fiscalía o por qué no lo denunciaron? O en su defecto, digamos que lo citaron porque se lo iban a entregar a la Policía, ¿por qué no estaba ahí la Policía? A mi hijo no lo iban a confrontar, ahí hay algo más. Mi hijo no tiene antecedente".

Así mismo, la mamá de Juan Felipe Rincón desestimó la hipótesis de que la única arma con capacidad para disparar en la escena del crimen era la de Sergio Rico, escolta de su hijo: "Mientras eso no se verifique, mientras esta parte probatoria no sea ciento por ciento establecida, para mí seguirá siendo una hipótesis y una mentira".