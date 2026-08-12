Apareció con vida familia reportada como desaparecida en Chocó tras terremoto: "Están bien de salud"

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó desde San José del Palmar, municipio donde se registró el terremoto de magnitud 7,4, que apareció con vida una familia de cuatro integrantes que había sido reportada como desaparecida en Quibdó. "Teníamos reportada una familia de 4 personas como desaparecida y acaban de aparecer sanos y salvos. Lograron salir en el momento del sismo y estaban incomunicados. En este momento se encuentran a resguardo en nuestra XV brigada del Ejército", informó la gobernadora en su cuenta de X. "En medio de todo esto, saber que están vivos es una gran alegría para nuestro departamento y para el país", agregó la mandataria regional, quien más temprano, en entrevista con Noticias Caracol, alertó de la difícil situación que atraviesa su departamento.

#EmergenciaSismoChocó

Teníamos reportada una familia de 4 personas como desaparecida y acaban de aparecer sanos y salvos. Lograron salir en el momento del sismo y estaban incomunicados. En este momento se encuentran a resguardo en nuestra XV brigada del ejército. En medio de todo… pic.twitter.com/6DcBAjUxkY — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 12, 2026

La mandataria regional informó en este noticiero que ha sido una "afectación total" del departamento, donde, según dijo, 29 de los 31 municipios reportando daños. Según la gobernadora Córdoba, "la infraestructura en el departamento del Chocó está destruida en un porcentaje muy importante no solamente las viviendas de la gente que es probablemente lo más sensible sino también los edificios públicos... Nuestra Universidad Tecnológica del Chocó, nuestros hospitales". Ante el riesgo de nuevos desplomes, se ha desplegado un equipo técnico para asesorar a las 3.500 familias afectadas. La gobernadora explicó que el objetivo es "asesorar familia a familia la posibilidad de que puedan permanecer o no en sus viviendas y evitar... el peligro inminente que pudiera representar en la habitabilidad de una vivienda en riesgo de colapso".



La atención se centra hoy precisamente en San José del Palmar, epicentro del terremoto, el municipio más golpeado y que ha permanecido incomunicado por vía terrestre y sin señales de comunicación. La gobernadora describió la dificultad de liderar la respuesta en estas condiciones: "Coordinar una emergencia sin energía eléctrica y sin internet ha sido un gran reto". Se espera que con la llegada de un helicóptero medicalizado y equipos de conectividad satelital se pueda empezar a estabilizar la atención en la zona más aislada por el terremoto.



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