Daniela Largo lucha por su vida luego de ser rescatada en Pereira: su padre reveló detalles

Daniela Largo, de 35 años, se encuentra en grave estado de salud luego de ser rescatada de entre los escombros de un hotel en Pereira, departamento de Risaralda. La mujer es una de las víctimas que deja el devastador terremoto de 7.4 que se registró en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.



Largo fue rescatada tras 10 horas de esfuerzos y luego de 36 horas de ocurrido el fuerte temblor. Su padre, Julio Largo, habló para Noticias Caracol y dio detalles del estado de salud en el que se encuentra su hija, quien presentó varios síntomas de gravedad luego de ser sacada de entre los escombros.



¿Cómo fue el rescate de Daniela Largo?

El hombre contó los momentos previos al temblor y lo que hicieron al no tener noticias de su hija. "Teníamos programado una salida a Manizales a celebrar el cumpleaños del niño (el hijo de Daniela) que era el mismo lunes y ella no llegó. En vista de eso pues ya nos empezamos a preocupar porque ella no llamara a averiguar si que era por el niño en el día del cumpleaños. Entonces sí fue preocupante", comenzó relatando el hombre.

Los padres de Daniela Largo se fueron a las calles en donde creyeron que estaba su hija durante la mañana de ese día. Comenzaron a compartir su fotografía a y a preguntar a las personas en medio de la devastación en Pereira. "Con unos carteles que imprimió mi esposa y los dimos a conocer ahí por el entorno que ella se movía. Entonces nos decían: 'Nosotros la vimos", unos que sí la habían visto, otros que no", añadió.

Julio Largo contó que un voluntario que estaba ayudando a rescatar personas de entre los escombros fue quien escuchó a Daniela Largo. "Él se arrimó, iban a mover unas placas de ahí, unas placas grandes con una maquinaria pesada. Entonces él ya arrimó y dijo: 'hay alguien acá, hay alguien acá'. Y que pues el hombre como tenía un oído muy agudo porque él dijo: 'yo escuché que alguien se quejó' . Le dijo a los rescatistas que estaban ahí", relató.



Los equipos de rescate especializados le hicieron caso al voluntario e hicieron el contaco con la mujer. Cuando la identificaron fue que llamaron a sus padres. "Incredulidad, esa es la verdad. Entonces bueno, ya ellos metieron una sonda con una cámara y le enfocaron bien a ella", dijo el padre de Daniela Largo, agregando que fue el momento que le dijeron que estaban seguros que era su hija. "Ya desde ahí no nos movimos del punto hasta que la rescataron", enfatizó.



¿Cuál es el estado de salud de Daniela Largo?

El padre de la mujer también reveló detalles del estado de salud de su hija tras ser rescatada. El hombre recuerda la alegría que les dio saber que su hija estaba con vida, sin saber que el estado de Daniela era más delicado. "Nos hacíamos cuentas alegres. Bueno, ella está hablando bien, los rescatistas nos decían ella está en perfectas condiciones, ella tiene un bracito atrapado con una puerta. Pero de verdad que ella está completamente lúcida, no tiene heridas, no tiene fracturas, entonces nosotros nos hicimos cuentas alegres", explicó.



Sin embargo, el parte médico de Daniela Largo mostró varias complicaciones e incluso la mujer tuvo un paro cardiorrespiratorio y le hicieron reanimación durante 17 minutos. "Las cosas se complicaron desde la ambulancia. En la ambulancia me cuenta mi esposa de que desde ahí ella entró en una crisis y llegó acá al hospital en crisis, muy mal". El hombre dijo que le explicaron que debido a la deshidratación severa fue que tuvo el paro cardiorrespiratorio.

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"Un médico con una vocación de servicio y con un corazón muy grande y la rescató de las garras de la muerte, porque 17 minutos tratando de reanimarla, eso es alguien que tiene ganas de salvar una vida de verdad. Entonces la reanimaron, la estabilizaron, el médico salió, no me dio muchas esperanzas. Me dijo: 'no, don Julio, aquí es un milagro, pero su niña tiene comprometido el corazón, está trabajando al 20 %, tiene problemas de hipertensión, tiene un pulmón comprometido'", agregó.

Julio Largo dijo que debido a que el brazo estuvo aprisionado con la puerta, entró una gangrena y le atacó el brazo. "En el momento que liberaron la mano, la sangre que estaba ahí retenida empezó a circular. Entonces esa sangre retenida causó daños en el cerebro, el corazón, riñones, hígado (...) Gracias a Dios y a los médicos la reanimaron y ahí en este momento está en UCI", relató el hombre, añadiendo que mantiene la esperanza para que su hija sobreviva.

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El hombre finalizó contado que a su hija tendrán que amputarle una parte del brazo. "La que yo le vi más afectada, que estaba muy gangrenada, muy negra. Y el médico dice que de pronto, de pronto solamente sea hasta la muñeca. De todas maneras que estudian a ver que no haya una infección más arriba que no sea así en esa parte, o que de pronto en la evolución que ella tenga de ahora en adelante con los medicamentos y todo, un milagro puede ser de Dios que así sea, que de pronto no haya que hacerle ninguna intervención a ella", concluyó.