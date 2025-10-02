Armas, sopletes y disfraces: así frustraron robo de película al Banco de la República en Santa Marta

La noche del miércoles 1 de octubre de 2025 Santa Marta estuvo a punto de convertirse en el escenario de uno de los robos más ambiciosos en Colombia. Un grupo de delincuentes intentó ingresar al edificio del Banco de la República con un vehículo acondicionado para hacerse pasar por un carro de transporte de valores. Su objetivo era asaltar la sede de la empresa de seguridad Brinks que funciona dentro de la entidad. Sin embargo, la rápida reacción de los guardias de seguridad y de la Policía Nacional permitió frustrar el plan y detener a diez personas vinculadas con el hecho.

De acuerdo con el reporte inicial, el intento de hurto comenzó alrededor de las nueve de la noche, cuando un camión que imitaba las características de los vehículos de Brinks intentó ingresar a las instalaciones. Los cuatro hombres que lo ocupaban iban vestidos como personal de seguridad privada y alcanzaron a ingresar a un sector de las instalaciones conocido como la 'cámara baja', un subterráneo que es la entrada para las bodegas.

Pese a los detalles del camuflaje, los funcionarios que custodiaban la sede detectaron que había inconsistencias en el vehículo y en la documentación presentada. Esa sospecha inmediata dio lugar a una alerta que resultó decisiva para evitar que el golpe se materializara.



El coronel Alexander Beltrán, comandante encargado de la Policía de Santa Marta, relató a Noticias Caracol que la detección del vehículo permitió actuar en segundos. “Con la capacidad de observación del cuerpo de seguridad de la Brics y del Banco de la República notan que el vehículo no corresponde con las características de sus vehículos, llaman inmediatamente a la Policía Nacional y en una reacción oportuna, menos de un minuto y 30 segundos, estábamos en el lugar”, explicó el oficial. Gracias a esa intervención, cuatro de los delincuentes fueron capturados dentro de las instalaciones sin que se produjeran disparos ni afectaciones a los trabajadores de la entidad.

Los investigadores detallaron que se acorraló a los asaltantes durante media hora dentro del sitio, donde se negaron a salir. La Policía, pasado ese tiempo, decidió entrar, reducir a los delincuentes y capturarlos. En estas operaciones las autoridades confirmaron que el plan criminal no se limitaba al ingreso al banco.

Había, de acuerdo con la información, una red de apoyo que esperaba en las afueras para respaldar la operación y garantizar la fuga. El coronel Beltrán añadió a Noticias Caracol que “los otros capturados son en la parte externa, la red de apoyo logístico de los que estaban dentro de las instalaciones de la Brics. Posteriormente, tres horas después en el sector del Rodadero se logra interceptar en otro vehículo, también con placas falsas, tres sujetos que llevaban unos elementos industriales: oxígeno y sopletes que se utilizan, entre otras cosas, para dar apertura a una caja de seguridad”.

El despliegue policial se extendió por varios sectores de la ciudad. En el operativo fueron interceptadas dos camionetas de apoyo, una de ellas una Nissan Frontier, donde estaban los tres de los sospechosos que intentaban escapar tras la alerta inicial. Al mismo tiempo, en el sector turístico de El Rodadero, otras tres personas fueron capturadas cuando transportaban equipos que serían empleados para violentar las cajas de seguridad de la empresa. Entre lo incautado había sopletes, cilindros de oxígeno y herramientas de uso industrial.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, confirmó en su cuenta de X la magnitud del operativo y la detención de diez personas en total.

“En Santa Marta, la @PoliciaColombia capturó a diez delincuentes que intentaron hurtar la sede de la empresa de valores Brinks que opera dentro del edificio donde funciona el Banco de la República. Cuatro de los detenidos ingresaron en un vehículo ‘gemelo’, con logos y características de la compañía transportadora de valores. Sin embargo, la oportuna alerta a la Policía Nacional y su reacción inmediata no solo permitió su captura, sino la de otros tres señalados cómplices cerca al lugar de los hechos, a quienes se les incautaron armas de fuego y otros elementos. Paralelamente, en el sector de El Rodadero fueron capturadas otras tres personas con elementos industriales (oxígeno y sopletes) y un vehículo con placas falsas”, señaló el alto oficial. Se debe destacar que, además, los uniformados incautaron armas de fuego, entre ellas una pistola Ruger 9 milímetros y un arma traumática, además de los vehículos utilizados en el operativo. Todo ese material quedó bajo custodia judicial.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el grupo había planeado el asalto con antelación. De acuerdo con fuentes de inteligencia, algunos de los capturados provenían de Cartagena y Barranquilla, y tenían un historial delictivo amplio. El cabecilla sería alias Cabe, quien recientemente había salido de prisión en Cartagena. Su papel habría sido coordinar la logística del robo y establecer vínculos internos que facilitaran información sobre los movimientos de la empresa de valores.

La hipótesis de las autoridades es que, de haberse concretado el asalto, el dinero habría terminado financiando redes de crimen organizado en la Costa Caribe, incluyendo actividades de sicariato y extorsión. Por lo pronto, el general Triana confirmó que los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto, falsedad personal, homicidio y porte de armas, entre otros

El gerente del área cultural del banco, Joaquín Viloria, aclaró a Hoy Diario del Magdalena que el ataque no se dirigió contra la sede principal del Banco de la República, sino contra la oficina arrendada a Brinks dentro del mismo edificio. “Lo hicieron fue a la Brinks que funciona en un local que le tiene arrendado el Banco”, explicó. De esta forma, la entidad bancaria no registró pérdidas materiales ni afectaciones en su infraestructura.

Tras la captura de los diez presuntos responsables, la Fiscalía General de la Nación asumió el proceso judicial. Todos deberán responder por delitos relacionados con porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tentativa de hurto.

