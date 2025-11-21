Periodista Ana María Vélez denunció el robo de su vehículo en Bogotá: ¿cómo fue el crimen?

Publicidad
La periodista y presentadora de televisión Ana María Vélez denunció en las últimas horas el robo de su vehículo por parte de sujetos que emplearon armas de fuego. El hecho, según lo denunciado por la periodista, ocurrió en el barrio Normandía, en Bogotá. Vélez pidió ayuda a las autoridades y reveló detalles del violento hurto.
"Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible. El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad. Señor alcalde Carlos Fernando Galán ayúdeme a recuperarla", se lee en una publicación en la cuenta de X de la periodista.
La comunicadora dio detalles del robo. "Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario". Asimismo, Vélez aseguró que las autoridades no tomaron su denuncia y no han actuado frente al robo.
"Ayúdenme por favor a que la Policía Metropolitana de Bogotá haga su trabajo de buscar mi camioneta robada. Anoche me dejaron sola y ni siquiera notificaron a Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) para que fuera a tomarme la denuncia, que es su obligación. ¿Se activó o no el plan candado?", agregó la comunicadora en un mensaje posterior. La periodista es conocida por su trayectoria en varios medios de comunicación, entre los que se encuentran El Tiempo, Red + Noticias, Teleantioquia, Cablenoticias y RTVC.
El periodista de Noticias Caracol Sebastián Montes dio a conocer que él se encontraba con Vélez en el momento del robo y que, de hecho, ocurrió en frente de su vivienda en el barrio Normandía. "Anoche con Ana María Vélez fuimos víctimas de robo al frente de mi casa, donde nunca pasaban esas cosas. Por favor, urgente encontrar a los responsables", escribió el periodista en sus redes sociales.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL