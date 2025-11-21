Periodista Ana María Vélez denunció el robo de su vehículo en Bogotá: ¿cómo fue el crimen?

La periodista y presentadora de televisión Ana María Vélez denunció en las últimas horas el robo de su vehículo por parte de sujetos que emplearon armas de fuego. El hecho, según lo denunciado por la periodista, ocurrió en el barrio Normandía, en Bogotá. Vélez pidió ayuda a las autoridades y reveló detalles del violento hurto.

"Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible. El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando. Duele ver que no logra recuperar la seguridad. Señor alcalde Carlos Fernando Galán ayúdeme a recuperarla", se lee en una publicación en la cuenta de X de la periodista.



La comunicadora dio detalles del robo. "Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado. Gracias a Dios estoy bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a vivir tranquilos, a no ser despojados de las cosas por las que nos esforzamos a diario". Asimismo, Vélez aseguró que las autoridades no tomaron su denuncia y no han actuado frente al robo.



"Ayúdenme por favor a que la Policía Metropolitana de Bogotá haga su trabajo de buscar mi camioneta robada. Anoche me dejaron sola y ni siquiera notificaron a Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) para que fuera a tomarme la denuncia, que es su obligación. ¿Se activó o no el plan candado?", agregó la comunicadora en un mensaje posterior. La periodista es conocida por su trayectoria en varios medios de comunicación, entre los que se encuentran El Tiempo, Red + Noticias, Teleantioquia, Cablenoticias y RTVC.

El periodista de Noticias Caracol Sebastián Montes dio a conocer que él se encontraba con Vélez en el momento del robo y que, de hecho, ocurrió en frente de su vivienda en el barrio Normandía. "Anoche con Ana María Vélez fuimos víctimas de robo al frente de mi casa, donde nunca pasaban esas cosas. Por favor, urgente encontrar a los responsables", escribió el periodista en sus redes sociales.

¿Qué hacer en caso de robo de su carro en Colombia?

Al enterarse de que su vehículo ha sido robado, lo primero que debe hacer es mantener la calma y seguir estos primeros pasos:



Llame a la policía: inmediatamente después de descubrir el robo, llame a la línea de emergencias 123, la Sijin a la línea 166 o a los teléfonos en Bogotá 601 1515 9111 y el resto del país +57 018000910112 para reportar el incidente. Proporcione todos los detalles posibles, como la ubicación del robo, la descripción del vehículo y cualquier información relevante que pueda ayudar en la búsqueda.

Diríjase a la estación de policía: acuda a la más cercana para formalizar la denuncia. Lleve sus documentos importantes como la tarjeta de propiedad del vehículo, su cédula de ciudadanía y cualquier otra documentación relevante.

Denuncia virtual: alternativamente, puede utilizar el Sistema Nacional de Denuncia Virtual ¡ADenunciar! a través del sitio web de la Policía Nacional. Este sistema permite reportar el robo de manera rápida y eficiente desde cualquier lugar con acceso a internet.

Una vez en la estación de Policía o utilizando el sistema de denuncia virtual, siga los siguientes pasos:



Complete el formulario de denuncia: proporcione todos los detalles del vehículo, incluyendo el número de placa, el número de chasis y el número de motor. Describa las circunstancias del robo con la mayor precisión posible Reciba el número de incidente: una vez que haya presentado la denuncia, recibirá un número de incidente que servirá como referencia para el seguimiento del caso. Este número es crucial para cualquier trámite posterior con la policía o la aseguradora. Notifique a la fiscalía: la policía transferirá su denuncia a la fiscalía general de la nación, que se encargará de la investigación penal. Es posible que se contacten para proporcionar información adicional o para actualizarse sobre el progreso del caso.