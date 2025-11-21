Los últimos rastros de Miguel Ayala antes de ser secuestrado en el Cauca: aparecen imágenes

Miguel Ayala ya estaba en su camino de regreso a Bogotá tras algunas presentaciones en el Cauca, pero su camino fue obstruido por un numeroso grupo de hombres armados quienes se bajaron de dos carros y una moto para impedir su ruta. El caso ocurrió el martes 18 de noviembre y ya se completan cuatro días desde su secuestro.

El joven de 23 años, hijo del popular cantante colombiano Giovanny Ayala, estaría secuestrado por las disidencias de las Farc, quienes irrumpieron en su camino cuando se movilizaba en un vehículo por una carretera del departamento del Cauca. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Yesid Bello, dijo que el secuestro ocurrió el martes en una carretera del municipio de Cajibío.

Ayala había estado en Popayán, la capital departamental, donde realizó presentaciones artísticas, pues, al igual que su padre canta música popular. Junto a Miguel Ayala fue secuestrado su mánager Nicolás Pantoja. Ambos se dirigían a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para tomar un vuelo con destino a Bogotá.



"Son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente los llevan hacia el norte de ese municipio (Cajibío)", aseguró el general Bello.



Lo que está claro es que la última presentación de Ayala, quien canta las canciones de su padre y algunos temas propios de su repertorio, fue en el sector de Huisitó, en el municipio de El Tambo. Esa presentación fue el domingo 16 de noviembre y estuvo en una discoteca de esa zona. En redes sociales circulan algunos de los videos de cómo fue su salida al escenario y cómo compartió con algunos espectadores.

En esos videos se ve cómo el joven era rodeado por decenas de fanáticos quienes se acercaban a pedirle fotos mientras el cantaba “A chillar a otra parte”.



¿Qué grupo disidente es señalado del secuestro de Miguel Ayala?

El alto oficial explicó que las dos personas secuestradas se movilizaban en un vehículo de una plataforma de transporte cuando fueron "interceptados en el sector rural del caserío El Túnel, del municipio de Cajibío, por delincuentes armados del frente Jaime Martínez", que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, que está al mando de alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia. El rapto de los jóvenes ocurrió hacia las 9 de la noche del martes. En tanto, el conductor del carro fue dejado libre y su testimonio es clave para esclarecer qué les ocurrió al artista y su mánager.

Por su parte, el cantante Giovanny Ayala comentó que “en este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo".

El Cauca es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado colombiano y por las disputas de las rutas del narcotráfico. Allí hay fuerte presencia de disidencias de las Farc, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), al igual que de otros grupos armados ilegales que se disputan el control de estas actividades ilícitas. En los últimos días varios hechos de orden público mantienen bajo zozobra a algunos de los municipios de este departamento.

Luego de cuatro días de los secuestros, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer hacia qué lugar fueron trasladados. Ayala también participó en el programa musical 'Yo me llamo', de Caracol Televisión, imitando a su papá.

