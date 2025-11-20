En vivo
VIDEO| Indignación por respuesta de ladrón capturado en Bogotá: "Primera vez que vengo a robar acá"

VIDEO| Indignación por respuesta de ladrón capturado en Bogotá: "Primera vez que vengo a robar acá"

Ciudadanos en el norte de Bogotá retuvieron a un presunto ladrón quien, cuando le preguntaron por qué robaba, se justificó diciendo que era su "primera vez" cometiendo un hurto en el sector.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de nov, 2025
Ladrón el capturado en Usaquén
El hombre de 37 años fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá
Policía Metropolitana de Bogotá / X: @PasaenBogota

