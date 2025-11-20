En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre se hizo pasar por mujer para abusar de una niña en Medellín: Fiscalía revela modus operandi

Hombre se hizo pasar por mujer para abusar de una niña en Medellín: Fiscalía revela modus operandi

Un juez decidió condenar al sujeto, identificado como Juan Esteban Palacios Cuesta, a catorce años de cárcel. Estas son las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Hombre se hizo pasar por mujer para abusar de una niña en Medellín: Fiscalía revela modus operandi
Hombre se hizo pasar por mujer para abusar de una niña en Medellín: Fiscalía revela modus operandi
ARCHIVO

Publicidad

Publicidad

Publicidad