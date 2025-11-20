Hombre se hizo pasar por mujer para abusar de una niña en Medellín: Fiscalía revela modus operandi

Un juez de conocimiento condenó a 14 años de prisión a Juan Esteban Palacios Cuesta, tras analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y concluir que el procesado incurrió en los delitos de acceso carnal violento y extorsión. La decisión se conoció luego de un proceso adelantado por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), que reunió los elementos necesarios para demostrar cómo el hombre engañó a una menor de edad, la presionó y finalmente la agredió en sucesos que tuvieron lugar en la capital antioqueña.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron exactamente entre mayo y junio de 2024 en el barrio El Limonar, ubicado en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín. El modo de operar del agresor consistió en utilizar las redes sociales para establecer la comunicación inicial. En ese contacto preliminar Palacios Cuesta habría hablado con una adolescente de 14 años presentándose como una mujer.

Con esta identidad falsa, entabló conversaciones y generó confianza en la menor, lo que permitió que ella le enviara fotografías y videos íntimos. Ese material posteriormente fue utilizado por el hombre para intimidarla. La Fiscalía señaló que, una vez tuvo en su poder las imágenes y los videos, Palacios Cuesta empezó a amenazar a la adolescente con publicarlos si no accedía a encontrarse con él y mantener relaciones sexuales. De esta forma lo indicó el ente acusador: "Luego de ganarse la confianza de la menor de edad el hombre logró que le compartiera fotos y vídeos íntimos y posteriormente, la amenazó con publicarlos si no accedía a tener relaciones sexuales con él. Ante la presión y las amenazas, la víctima acudió a un apartamento donde el hoy condenado la abusó de manera violenta".



Conforme con las pruebas presentadas ante el juez, la víctima, temiendo que el contenido fuera divulgado, acudió a un apartamento en la ciudad de Medellín, donde Palacios Cuesta la sometió sexualmente de manera violenta. Este hecho quedó sustentado en los informes y testimonios recopilados por los investigadores del caso que, además, logró documentar cómo las amenazas hicieron que la menor se desplazara hasta ese lugar.



La extorsión y el monto que le exigió el agresor a la menor de edad: esto dijo la Fiscalía

Durante el proceso se probó que la conducta criminal del procesado no se detuvo en el acceso carnal violento. Al respecto, los fiscales también comprobaron que después del abuso, Palacios Cuesta le exigió dinero a la menor a cambio de borrar las fotos y los videos íntimos. La exigencia económica se inscribió dentro del delito de extorsión.



Los investigadores a cargo del caso lograron determinar la suma de dinero que el sujeto demandó a la víctima: el individuo solicitó un total de 200 mil pesos. A pesar de la exigencia total, la adolescente logró realizar una consignación parcial. La información recabada por las autoridades indica que la menor alcanzó a depositar la cifra de 50 mil pesos como parte del monto total solicitado por el agresor para borrar las evidencias fotográficas.

La Fiscalía informó, a través de un comunicado emitido este 19 de noviembre de 2025, que todos estos elementos fueron demostrados por la fiscal del Caivas encargada del caso. La entidad explicó que, a partir de conversaciones preservadas, rastros digitales y testimonios, lograron reconstruir la manera en que el procesado utilizó un perfil femenino para acercarse a la menor, obtener su confianza y recibir el material íntimo que luego se convirtió en la base de las amenazas. El expediente señala que Palacios Cuesta sostuvo comunicación con la menor durante varias semanas y que la conversación evolucionó hasta que logró obtener el contenido íntimo.

Por lo pronto, se destacó que la decisión de un juez de conocimiento que sentenció a 14 años de reclusión a Juan Esteban Palacios Cuesta, quien cuenta con 25 años de edad, por los cargos de acceso carnal violento y extorsión, es de primera instancia. La defensa legal del condenado ha tomado la determinación de apelar esta sentencia. Ahora, el hombre deberá continuar cumpliendo la pena impuesta en un centro carcelario mientras avanza el proceso presentado por su defensa. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín será la encargada de revisar la decisión de primera instancia, aunque por ahora la condena se mantiene vigente. La entidad señaló que desde el momento en que se conocieron los hechos se activaron las rutas de atención a víctimas.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.