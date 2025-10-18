Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit: la banda lo despidió con emotivo mensaje

Murió Sam Rivers, bajista de la agrupación estadounidense Limp Bizkit, a los 48 años. Fue su misma banda la que anunció el fallecimiento del músico, uno de sus fundadores y al que describieron como “nuestro latido”.

El grupo de nu metal, con más de 40 millones de discos vendidos y clásicos como 'Break Stuff', 'Nookie', 'My Way' y 'Rollin', tiene previsto hasta el momento presentarse en el estadio El Campín, en Bogotá, el próximo 5 de diciembre, como acto principal de Loserville 2025.



¿Qué se sabe de la muerte de Sam Rivers?

Limp Bizkit anunció a través de sus redes sociales que el bajista había fallecido este sábado 18 de octubre.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido”, empezó diciendo el mensaje.



Agregó que “Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos -salvajes, tranquilos, hermosos- y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba ahí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo”, se leyó en el mensaje.



“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina. Fred, Wes, John y DJ Lethal”, finalizó.

Este último, DJ Lethal, comentó desde su cuenta: “Estoy en shock, perdimos a un miembro de la familia, un compañero de banda y una leyenda”. Además, pidió a los seguidores respetar la privacidad de la familia del bajista en este momento.

“¡Dale a Sam sus flores y toca las líneas de Sam Rivers todo el día! Estamos en shock. ¡Descansa en el poder, mi hermano! Vivirás a través de tu música y las vidas que ayudaste a salvar con tu música, trabajo de caridad y amistades. Tenemos el corazón roto, disfruta cada milisegundo de vida. No está garantizado”, añadió, sin ofrecer más detalles sobre la repentina muerte de Sam Rivers.

Sin embargo, no se ha revelado la causa de la muerte del músico, reconocido como el mejor bajista del mundo en los Premios Gibson del año 2000.

Se espera que el grupo Limp Bizkit dé en diciembre próximo, en Colombia, su segundo concierto. Ya había causado furor con sus notas al presentarse en el Festival Estéreo Picnic 2024.

Es una de las bandas más influyentes del nu metal y del rock de las décadas de 1990 y 2000 y su líder es Fred Durst.

